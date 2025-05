ЗСУ могли просунутися в Курській області: в ISW розповіли про успіхи Сил оборони

Основне:

Сили оборони України, ймовірно, просунулися в Курській області, зокрема в районі селища Тьоткіно, що на території РФ. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські окупаційні війська завдавали авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного. Це вказує на те, що українські військові взяли під контроль позиції в селищі, йдеться у повідомленні.

Деякі російські мілблогери стверджують, що Сили оборони контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту. Інші воєнкори заявляють, що путінські війська нібито витіснили ЗСУ з Тьоткіно, однак ISW не підтверджує цю інформацію.

Також деякі окупанти стверджують, що Сили оборони могли увійти в населений пункт Новий Шлях.

Варто додати, що українські військові поки не підтверджували інформацію про наступ у районі Тьоткіно Курської області.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявляв, що бої в Курській області тривають 9 місяців. За цей час операція досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.

Військовий експерт Павло Лакійчук також розповідав, що на території Курської області, попри заяви начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, все ще тривають бойові дії. Більше того, українські сили активізувалися біля населеного пункту Тьоткіно.

Як писав Главред, напередодні у Генштабі відзвітували, що Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління російських військ на Курщині. Внаслідок атаки знищено до 20 військових разом з технікою.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.