Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ могли просунутися в Курській області: в ISW розповіли про успіхи Сил оборони

Маріна Фурман
8 травня 2025, 09:12
394
Українські військові не коментували інформацію про наступ у районі Тьоткіно Курської області.
ВСУ, карта
Аналітики розповіли про ситуацію в Курській області / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstate

Основне:

  • ЗСУ могли просунутися в Курській області
  • Сили оборони України зайшли в селище Тьоткіно

Сили оборони України, ймовірно, просунулися в Курській області, зокрема в районі селища Тьоткіно, що на території РФ. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри свідчать про те, що російські окупаційні війська завдавали авіаударів по будівлі в південній частині Тьоткіного. Це вказує на те, що українські військові взяли під контроль позиції в селищі, йдеться у повідомленні.

відео дня

Деякі російські мілблогери стверджують, що Сили оборони контролюють до двох вулиць у південній частині населеного пункту. Інші воєнкори заявляють, що путінські війська нібито витіснили ЗСУ з Тьоткіно, однак ISW не підтверджує цю інформацію.

Також деякі окупанти стверджують, що Сили оборони могли увійти в населений пункт Новий Шлях.

"ISW не спостерігав геолокаційних записів, які б вказували на те, що українські сили увійшли до Нового шляху", - йдеться в матеріалі аналітиків.

Варто додати, що українські військові поки не підтверджували інформацію про наступ у районі Тьоткіно Курської області.

Операція в Курській області - новини за темою

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявляв, що бої в Курській області тривають 9 місяців. За цей час операція досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.

Військовий експерт Павло Лакійчук також розповідав, що на території Курської області, попри заяви начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, все ще тривають бойові дії. Більше того, українські сили активізувалися біля населеного пункту Тьоткіно.

Як писав Главред, напередодні у Генштабі відзвітували, що Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління російських військ на Курщині. Внаслідок атаки знищено до 20 військових разом з технікою.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

бійці ВСУ Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ провели масштабну операцію: вдалося відкинути ворога подалі від Харкова

ЗСУ провели масштабну операцію: вдалося відкинути ворога подалі від Харкова

09:49Фронт
Путін оголосив перемир'я на три дні: стало відомо, чи дотримуються окупанти тиші

Путін оголосив перемир'я на три дні: стало відомо, чи дотримуються окупанти тиші

09:03Війна
Чи отримає Україна ракети Taurus: канцлер Німеччини заінтригував заявою

Чи отримає Україна ракети Taurus: канцлер Німеччини заінтригував заявою

08:13Світ
Реклама

Популярне

Більше
Путініст Басков постраждав від українських безпілотників

Путініст Басков постраждав від українських безпілотників

Перемир'я близько, але Путін є перешкодою: в США вийшли із різкою заявою

Перемир'я близько, але Путін є перешкодою: в США вийшли із різкою заявою

"Зірвало дах": Алла Пугачова нещадно поставила Потапа на місце

"Зірвало дах": Алла Пугачова нещадно поставила Потапа на місце

Китайський гороскоп на сьогодні 8 травня: Коням - агресія, Драконам - спокуса

Китайський гороскоп на сьогодні 8 травня: Коням - агресія, Драконам - спокуса

Мокрий сніг та заморозки: названо точну дату, коли зміниться погода в Україні

Мокрий сніг та заморозки: названо точну дату, коли зміниться погода в Україні

Останні новини

09:49

ЗСУ провели масштабну операцію: вдалося відкинути ворога подалі від Харкова

09:46

Карта Deep State онлайн за 8 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:38

Олександра Кучеренко розпрощалася з паризьким партнером і примчала до Києва

09:28

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 травня (оновлюється)

09:12

ЗСУ могли просунутися в Курській області: в ISW розповіли про успіхи Сил оборони

Війна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — МорозовВійна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — Морозов
09:03

Путін оголосив перемир'я на три дні: стало відомо, чи дотримуються окупанти тиші

08:13

Чи отримає Україна ракети Taurus: канцлер Німеччини заінтригував заявою

08:10

Росія почала платити виснаженням за війну в УкраїніПогляд

08:07

Відмовилися зустрічатися: Денисенко і Федінчик проігнорували засідання суду

Реклама
07:47

"Головна" валюта може змінитися: у НБУ сказали, чи буде перехід з долара на євро

07:10

Чим відрізняються 2 хлопчики: складна загадка для найуважніших

06:52

Партизани провели диверсію: без зв'язку залишилися військові об'єкти в Підмосков'ї

06:00

Чому парад на Красній площі Москви – законна військова мета для УкраїниПогляд

05:50

Заковиристий тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках лучниці за 15 секунд

05:32

Здогадуються одиниці: що означає дивний червоний хрест на світлофорі

05:02

Не тільки десерт: звідки беруть пташине молоко

04:30

Для чого потрібні кнопки із "+" та "-" на кермі в авто: відповідь здивує водіїв

04:04

Китай може почати тиснути на Росію для завершення війни - названо умовуВідео

03:17

РФ готується до нових наступів: чи чекати перемир'я до літа 2025 року

02:30

Піде з життя або передасть владу: прогноз останнього терміну Путіна в КремліВідео

Реклама
01:53

Конклав не зміг обрати нового Папу Римського в 1-ий день голосування - деталі

01:35

Пенсіонери з 9 областей отримають значну доплату: кому і як нарахують гроші

01:30

Тяжкохвора Селін Діон виступить на Євробаченні-2025 у Базелі - ЗМІВідео

00:43

Гороскоп за місячним календарем: що слід обов'язково зробити 8 травня

00:35

Українки не хочуть залишати Європу навіть після війни - ЗМІ

00:12

"Я ридаю, я плачу, мене пробирає": Потап зізнався, хто його "торкає"

07 травня, середа
23:51

В Україні злетіли ціни на паливо: коли вартість бензину піде вниз

23:42

Гаубиці та ракети для IRIS-T: Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

23:32

"Цей чоловік любить мене": Аліна Доротюк виходить заміж

23:10

"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

23:03

"Ти наступна": Барак Обама жорстко пожартував над своєю дружиною про смерть

22:50

Прокурори у справі Коломойського назвали його "Хоменком" і просили подовжити запобіжний захід з переплутаними данимиВідео

22:48

Обвалились ціни на популярний продукт: найнижча вартість за останні роки

22:39

"Я не радий": Трамп заявив, що настав час "ухвалювати рішення" щодо війни в Україні

22:22

Скандал на Євробаченні: Ziferblat жорстко відреагували на запитання про війнуВідео

22:08

Переможець серед шашликів: рецепт підкорить навіть найвибагливіших гурманів

22:06

Зеленський відреагував на масовані удари по РФ і висунув пропозицію Путіну

22:02

"Переможці" в сауні та Маленький принц з України: якою була перша репетиція Євробачення-2025

22:00

Масовані удари по Росії та погрози Орєшніком: головні новини України (дайджест)

21:36

Згоріли живцем у власній квартирі: у Києві загинула волонтерка разом із синомФото

Реклама
21:32

"Ми хочемо миру": Єрмак сказав, коли Україна зможе почати переговори з РФ

21:18

"Кремль не блефує": що може стати ціллю удару Орєшніка по Києву, названо нюанс

20:59

Садівники закликали не викидати пластикові пляшки: навіщо вони потрібні

20:49

В Україні почнуть перевіряти оголошення про вакансії: за що покарають роботодавців

20:32

Принц Луї смішно скопіював старшого брата під час офіційної церемонії

20:23

Дорожче, ніж в європейських країнах: в Україні подорожчає вартість навчання у вишах

20:07

Зелень буде свіжою тижнями: знайдено секретне місце для зберігання

20:01

Що побачили першим: оптична ілюзія, яка розповість про вас більше психолога

19:49

"НАТО нам допоможе": гендерна радниця ЗСУ виступає за строкову службу для жінок

19:47

Чи скасує Путін парад у Москві через удари дронів - в РНБО дали відповідь

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти