Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Окупанти готуються до виведення військ на Курщині: ЗМІ розповіли, що сталося

Анна Косик
8 червня 2025, 16:45
311
Оточення українськими військами змушує ворога вдаватися до радикальних рішень.
ВСУ, армия РФ
В росіян виникли труднощі у Курській області / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Головне:

  • У Курській області окупанти опинилися в оточенні
  • Командування РФ розглядає можливість виведення військ

У штабі угруповання військ Північ країни-агресорки Росії обговорюють план виведення 1 батальйону 56 десантного полку з Тьоткіного, що у Курській області країни-агресорки Росії.

Як повідомляють росЗМІ, таке рішення хочуть прийняти через те, що в окупантів немає ні сил, ні можливостей повноцінно постачати угруповання в районі населеного пункту, або ж деблокувати.

відео дня

"План ще не затвердили, надто високий ризик втрат при виході", - йдеться у повідомленні.

Росіяни побоюються, що спроба порятунку окупантів обернеться великою катастрофою, адже виведення з оточення військ іноді буває складнішим, ніж захід на позиції.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в районі населеного пункту Тьоткіне ЗСУ майже безперервно атакують росіян. Там для окупантів ситуація патова. Українські військові нібито просунулися до центру Тьоткіно, а також з південного сходу на Попово-Лежачі.

Напередодні стало відомо, що воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.

Раніше у Росії повідомили про те, що українські сили вдарили ракетами по скупченню військової техніки росіян у районі АЗС на виїзді з Льгова, що у Курській області.

Більше новин:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

російські війська війна Росії та України Операція в Курській області Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ для атак по Україні вибирає цілі так, щоб страждали люди - Зеленський

РФ для атак по Україні вибирає цілі так, щоб страждали люди - Зеленський

18:11Україна
Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

17:49Фронт
Чи потрібно жителям Сум евакуюватися з міста: голова ОВА дав чітку відповідь

Чи потрібно жителям Сум евакуюватися з міста: голова ОВА дав чітку відповідь

17:29Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

Грозові зливи, град та шквали: в Україну йде справжній Армагеддон

"Трусить" жорсткий шторм: країну атакувала посилена магнітна буря

"Трусить" жорсткий шторм: країну атакувала посилена магнітна буря

Грози, град та сильний вітер: названо дату, коли в Україні вируватиме негода

Грози, град та сильний вітер: названо дату, коли в Україні вируватиме негода

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 9 червня: Близнюкам - велике досягнення, Ракам - проблеми

Гороскоп на завтра 9 червня: Близнюкам - велике досягнення, Ракам - проблеми

Останні новини

18:11

РФ для атак по Україні вибирає цілі так, щоб страждали люди - Зеленський

17:49

Росіяни заявили про початок наступу на Дніпропетровщину: в ЗСУ відреагували

17:29

Чи потрібно жителям Сум евакуюватися з міста: голова ОВА дав чітку відповідь

17:25

США відправили на Близький Схід 20 тисяч ракет, які обіцяли Україні, - Зеленський

17:23

Вітчизняний фрукт різко став делікатесом: що тепер коштує майже 100 грн за кіло

Влітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літоВлітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літо
16:48

РФ будує укриття для літаків на 14 авіабазах після "Павутини": знімки супутника

16:45

Окупанти готуються до виведення військ на Курщині: ЗМІ розповіли, що сталося

16:42

ГУР вивело з ладу офіційний ресурс російської залізниці - ЗМІ

16:40

Міжнародні члени комісії з добору директора БЕБ не вважають зв'язки кандидатів з рф проблемою

Реклама
16:18

"Гордість Путіна" може завалитися сама: названо головну слабкість Кримського мосту

16:10

Амур влучить в серце з першої зустрічі: які 5 знаків знайдуть влітку любов

15:44

9 червня - Духів День: народні прикмети і що не можна робити цього дня

15:32

Україна стикається з тиском: Буданов заявив про труднощі з обміном полоненими

15:25

Заморозка стане поразкою Путіна: Жданов назвав сценарій завершення війни

15:10

Росіяни розгортають більше ППО та зброї: в ISW повідомили, з чим бореться ворог

15:03

"Була заява, були суди": дружина Лесика прокоментувала отруєння музиканта

14:42

Михайло Єфремов повертається в кіно: названо суму його гонорару

14:39

Авторитет підірвано: на Мерца "накинулись" за невиконання обіцянок щодо санкцій

14:37

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 червня

14:25

Доведеться платити рекордно багато: експерт попередив про підвищення цін на хліб

Реклама
14:07

У ФСБ називають Китай ворогом, Пекін хоче території РФ: ЗМІ дізналися про таємний звіт

14:01

"Не кульбаба": Арсен Мірзоян зважився на кардинальні зміни в іміджі

13:40

РФ розбудовує плацдарм для наступу на важливе місто: в ЗСУ розкрили план ворога

13:35

У Кремлі побоюються обвалу цін на нафту - Reuters

13:28

Чим відрізняються двоє дівчат: тільки геній головоломок знайде 3 відмінності

13:22

Ілюзія стабільності завершиться: експерт сказав, що буде з курсом долара в РФВідео

12:53

Падіння цін на нафту і крах режиму Путіна: названо сценарій для РосіїВідео

12:50

Справу про контрабанду, по якій проходить сестра топ-посадовця НАБУ Скомарова, Верховний суд відправив на повторний розгляд у першій інстанції, – ЗМІ

12:46

У небі стовп вогню: в ЦПД повідомили про пожежу на надважливому об'єкті РФ

12:21

Убивство дружини та доньки бійця ЗСУ в Бельгії: шокуюче розкриття злочину

12:12

Грози, град та сильний вітер: названо дату, коли в Україні вируватиме негода

11:44

Ситуація критична: в Атеш заявили про серйозні проблеми у ворога на Херсонщині

11:40

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 червня

11:23

Наступ росіян: військовий назвав головну мету Путіна в Сумській області

11:19

Путін прогне Росію, у диктатора серйозні плани - Financial Times

10:47

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 червня: Рибам - непорозуміння, Дівам - радість

10:29

Ціни стрімко обвалились: у світі невпинно дешевшає базовий продукт

10:13

Ситуація в Сумській області: війська РФ захоплюють населені пункти, деталі

09:44

Чоловіки 18 - 60 років можуть виїжджати за кордон: в ДПСУ назвали головну умову

09:43

Карта Deep State онлайн за 8 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
09:36

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 червня (оновлюється)

09:24

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 червня: Овнам - самотність, Левам - ризикувати

09:01

На Заході розкрили план Путіна проти України і назвали спосіб, як його зірвати

08:42

Гучна ніч в Новомосковську: дрони атакували важливе для РФ підприємствоВідео

07:53

"Помста" за літаки не завершена: в США заявили про нові мішені РФ в Україні

07:10

У зображенні собаки захована фігура: хто зможе її відшукати за 7 секунд

06:30

"Трусить" жорсткий шторм: країну атакувала посилена магнітна буря

06:00

Трамп посварився з Маском: гарно, але не важливоПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності в зображенні єдинорога за 23 секунди

05:03

Гороскоп на завтра 9 червня: Близнюкам - велике досягнення, Ракам - проблеми

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти