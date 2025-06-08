Окупанти готуються до виведення військ на Курщині: ЗМІ розповіли, що сталося

Оточення українськими військами змушує ворога вдаватися до радикальних рішень.

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В росіян виникли труднощі у Курській області / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

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У Курській області окупанти опинилися в оточенні

Командування РФ розглядає можливість виведення військ

У штабі угруповання військ Північ країни-агресорки Росії обговорюють план виведення 1 батальйону 56 десантного полку з Тьоткіного, що у Курській області країни-агресорки Росії.

Як повідомляють росЗМІ, таке рішення хочуть прийняти через те, що в окупантів немає ні сил, ні можливостей повноцінно постачати угруповання в районі населеного пункту, або ж деблокувати.

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"План ще не затвердили, надто високий ризик втрат при виході", - йдеться у повідомленні.

Росіяни побоюються, що спроба порятунку окупантів обернеться великою катастрофою, адже виведення з оточення військ іноді буває складнішим, ніж захід на позиції.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в районі населеного пункту Тьоткіне ЗСУ майже безперервно атакують росіян. Там для окупантів ситуація патова. Українські військові нібито просунулися до центру Тьоткіно, а також з південного сходу на Попово-Лежачі.

Напередодні стало відомо, що воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку.

Раніше у Росії повідомили про те, що українські сили вдарили ракетами по скупченню військової техніки росіян у районі АЗС на виїзді з Льгова, що у Курській області.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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