Напад Індії на Пакистан: що стало причиною конфлікту і як відреагував світ

Операція Сіндур тривала 25 хвилин. Ці удари стали найдальшими ударами Індії по території Пакистану з часів війни 1971 року.

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Війна Індії та Пакистану - що відомо / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

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Індія атакувала ракетами Пакистан

Є жертви та постраждалі

Світ закликає до запобігання подальшій ескалації

Увечері 6 травня Збройні сили Індії завдали ракетних ударів по Пакистану. Вибухи було чути в районі спірного Кашміру. Операція, що отримала назву Операція Сіндур, тривала 25 хвилин - з 1:05 до 1:30 ночі за місцевим часом. Ці удари стали найдальшими ударами Індії по території Пакистану з часів війни 1971 року.

Після ударів по Пакистану Армія Індії опублікувала в соцмережі X повідомлення з підписом: "Правосуддя здійснилося".

відео дня

Як пише CNN, Індія заявила, що її військові удари по Пакистану були спрямовані на об'єкти "терористичної інфраструктури" "Лашкар-і-Таїба" після того, як Пакистан не вжив жодних заходів проти угруповань, що базуються на його території та стоять за різаниною туристів у контрольованому Індією Кашмірі минулого місяця.

Влада Індії стверджує, що ліквідувала щонайменше 17 "терористів" під час операції "Сіндур", ще 60 було поранено.

На брифінгу індійські чиновники продемонстрували кадри, як вони стверджують, ударів по цілях у Пакистані. Було показано карту, на якій зазначено місцезнаходження кількох тренувальних таборів "Лашкар-і-Тайіба" і "Джайш-і-Мухаммед" у контрольованому Пакистаном Кашмірі та в пакистанській провінції Пенджаб.

Міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі знову звинуватив Пакистан у квітневому нападі на мирних жителів у керованому Індією Кашмірі та звинуватив Ісламабад у підтримці "тероризму" в спірному регіоні.

"Попри те що з моменту атак минуло два тижні, Пакистан не вжив жодних очевидних кроків щодо вжиття заходів проти терористичної інфраструктури на своїй території або на території, що перебуває під його контролем", - заявив Місрі.

За словами Місрі, цілі було обрано на основі "розвідувальних даних".

Що говорять у Пакистані

Представник Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаухдрі заявив, що внаслідок індійської атаки 8 пакистанців загинули, 35 - дістали поранення, а ще двоє - вважаються зниклими безвісти.

Пакистан також заявив, що під час атаки було збито п'ять літаків ВПС Індії та безпілотник.

Варто зазначити, що жоден із трьох індійських чиновників, які виступили на брифінгу, не відповів на заяву Пакистану про те, що було збито п'ять літаків індійських ВПС під час атаки Індії.

Телеканал India Today визнав, що три індійські винищувачі розбилися на території Індії.

Стало відомо, що Міністерство закордонних справ Пакистану викликало тимчасового повіреного у справах Індії в Ісламабаді для офіційного висловлення протесту проти ракетних ударів Індії.

"Було передано, що кричущий акт агресії з боку Індії являє собою явне порушення суверенітету Пакистану. Такі дії суперечать Статуту ООН, міжнародному праву і встановленим нормам, що регулюють міждержавні відносини", - заявили в міністерстві.

"Пакистан рішуче відкинув необґрунтовані виправдання ворожої поведінки Індії", - додали там.

У документі йдеться про те, що удари були "неспровокованими", внаслідок яких загинуло кілька мирних жителів, включно з жінками та дітьми, а також попередили, що військові дії Індії становлять "серйозну загрозу" миру в регіоні.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф сказав в інтерв'ю Bloomberg, що Індія проігнорувала пропозиції Пакистану щодо проведення спільного розслідування стосовно теракту, який став приводом для бойових дій. Міністр додав, що Пакистан згоден не нагнітати напруженість у конфлікті з Індією, якщо вона згорне свою так звану "операцію" та припинить інші агресивні дії проти пакистанського народу.

У Кашмірі оголосили евакуацію

Тим часом влада Кашміру віддала наказ про евакуацію громадян із районів, які вона вважає небезпечними, у зв'язку з ескалацією конфлікту між Нью-Делі та Ісламабадом.

Віце-губернатор Джамму і Кашміру Манодж Сінха доручив округам переселити мешканців сіл із "вразливих районів у безпечніші місця". Евакуйованим громадянам буде надано житло, харчування та медикаменти.

Жертви і постраждалі серед мирного населення

Як пише Reuters із посиланням на представника пакистанських військових, унаслідок дій індійської армії загинули щонайменше 26 мирних жителів, ще 46 - дістали поранення.

Також Reuters із посиланням на поліцію повідомляє, що внаслідок обстрілу пакистанською армією кордону в Кашмірі загинули семеро мирних жителів і 35 дістали поранення в індійській частині регіону.

Реакція світу на війну між Індією та Пакистаном

Президент США Дональд Трамп 6 травня прокоментував атаку Індії на Пакистан, назвавши це "ганьбою". Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Зокрема, журналіст запитав Трампа, чи є якась реакція на цей напад.

"Ні, це ганьба. Ми щойно почули про це, коли входили в Овальний кабінет. Щойно почули про це. Я думаю, люди знали, що щось має статися, ґрунтуючись на спогадах з минулого. Вони билися довгий час. Знаєте, насправді, вони билися багато десятиліть і століть, якщо добре подумати. Ні, я сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко", - сказав Трамп.

Прес-секретар Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати "уважно стежать за розвитком ситуації між Пакистаном та Індією". Вона описала обставини у відносинах між Пакистаном та Індією як "мінливі та такі, що швидко змінюються", і підтвердила прихильність Вашингтона до запобігання подальшій ескалації.

"Ми постійно стежимо за ситуацією і залишаємося на зв'язку з пакистанськими та індійськими офіційними особами в пошуках мирного рішення", - зазначив держсекретар США Марко Рубіо.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Індію та Пакистан до максимальної військової стриманості.

"Світ не може дозволити собі військову конфронтацію між Індією та Пакистаном", - йдеться в заяві Гутерреша.

Як повідомляв Главред, наприкінці квітня в Пакистані заявили, що Індія на тлі загострення відносин між країнами може почати військову агресію.

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