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Авіаудари і скасовані рейси: що відбувається в Пакистані

Руслан Іваненко
7 травня 2025, 02:10
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Повідомляють про дев’ять ударів Індії по об'єктах у Кашмірі без ураження військових цілей.
Индия
Після вибухів у Кашмірі Пакистан зупинив авіарух / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Про головне:

  • Індія завдала авіаударів по об'єктах у Кашмірі
  • Пакистан закрив повітряний простір на 48 годин
  • Усі рейси перенаправляють до Карачі, Ісламабад не працює

Цієї ночі Індія здійснила удари по території Пакистану, після чого країна тимчасово закрила свій повітряний простір на 48 годин. Як повідомляє Samaa TV, це рішення призвело до повної зупинки внутрішніх і міжнародних авіаперельотів.

За інформацією з авіаційних джерел, Міжнародний аеропорт Ісламабада припинив обслуговування всіх рейсів. Вхідні та вихідні літаки перенаправляють до аеропорту в Карачі. Зокрема, рейс Saudi Airlines SV-726, який мав прибути до Ісламабада, був змушений змінити маршрут.

відео дня

Влада закликала пасажирів утриматися від поїздок до аеропорту та повернутися додому. В Управлінні цивільної авіації зазначили, що польоти буде відновлено після стабілізації ситуації.

Офіційні причини закриття повітряного простору наразі не оприлюднені. Проте, як повідомляють чиновники, це може бути частиною ширших заходів безпеки.

Що сталося раніше

Близько години до закриття простору в районі Музаффарабада — столиці пакистанського Кашміру — та ще у двох точках регіону було зафіксовано серію потужних вибухів. За словами представників індійського оборонного відомства, "загалом було уражено дев'ять об'єктів.

Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були об'єктами нападів. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методу виконання" - заявили в індійському оборонному відомстві.

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