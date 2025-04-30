"24-36 годин": у Пакистані попередили про готовність Індії до "військової агресії"

За словами пакистанського чиновника, на це вказують розвіддані, які він назвав "достовірними".

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У Пакистані очікують нападу Індії найближчої доби / колаж: Главред, фото: indianexpress

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У Пакистані сказали, що будь-який акт агресії "буде зустрінутий рішучою відповіддю"

На кордоні між Індією та Пакистаном уже почалися військові сутички

У Пакистані вважають, що Індія на тлі загострення відносин між країнами може почати військову агресію вже протягом доби-півтори. Про це написав міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар у соцмережі X.

За словами пакистанського чиновника, на це вказують розвіддані, які він назвав "достовірними".

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"Пакистан має достовірні розвідувальні дані, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану впродовж наступних 24-36 годин", - ідеться в дописі Тарара в соцмережі.

Він додав, що будь-який акт агресії "буде зустрінутий рішучою відповіддю".

Крім того, за даними Telegram-каналу Clash Report, який відстежує військові конфлікти, у вівторок, 29 квітня, в секторі Паргвал-Ахнур, що на кордоні між Індією і Пакистаном, почалися військові зіткнення. Цей район розташований на міжнародному кордоні в Джамму, а не на лінії зіткнення. Бої там - досить рідкісне явище.

До речі, 28 квітня в Міноборони Пакистану заявляли про те, що війна з Індією може початися через 2-4 дні.

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