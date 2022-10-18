"Армія Путіна порожня": генерал США вказав важливий на нюанс

Генерал США вказав важливий на нюанс у війні Росії проти України / скріншот

Той факт, що Росія застосовує іранські дрони-камікадзе в Україні підтверджує, що"армія Путіна порожня".

Окупантам не вистачає техніки та особового складу для протистояння з ЗСУ, заявив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Хертлінг в коментарі виданню CNN.

"Армія пана Путіна зараз порожня. Вони не прийшли на цю [війну] порожніми, але зараз вони порожні, як з точки зору обладнання, так і все більше з точки зору особового складу. Настільки, що їм доводиться звертатися до інших країн, до Ірану за безпілотниками "Шахед-136", а тепер і за ракетами, щоб замінити систему, яка тільки що була виснажена", — заявив Хертлінг.

За словами генерал-лейтенанта, РФ отримає некеровані іранські ракети. Вони будуть використовуватися в якості зброї терору, тобто для обстрілів мирного населення.

Удари по Україні іранськими дронами-камікадзе

Близько сьомої ранку 17 Жовтня у Києві прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували українську столицю дронами-камікадзе. Кілька "прильотів" дронів з вибухами були зафіксовані в Шевченківському районі міста. Один з дронів зруйнував житловий будинок. З-під руїн дістали тіла чотирьох людей. Більше 16 сімей залишилися без квартир.

Увечері 17 Жовтня жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше повідомлялося про проліт дронів під Києвом і вибухах.

Вранці 18 жовтня також були "прильоти" по Києву. Вибухи прогриміли на Лівому березі. Повідомлялося, що 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення.

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