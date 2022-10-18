ЗСУ отримають сотні станцій: НАТО озброїть Україну засобами боротьби з дронами

НАТО дасть Україні засоби боротьби з дронами/ УНІАН, Reuters

Північноатлантичний Альянс надасть Україні засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

При цьому він пояснив, що мова йде про сотні станцій активних перешкод для боротьби з ворожими дронами.

Генсек НАТО додав, що Альянс планує передати Києву засоби боротьби з дронами вже в найближчі дні.

Зазначимо, що заяву про передачу Україні засобів захисту від дронів Столтенберг зробив на тлі масових атак російських БПЛА на інфраструктуру і мирні міста.

Атака дронов

Нагадаємо, раніше Київ піддався масованій атаці іранських дронів, які використовує РФ.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронамі-камікадзе. Зафіксовано кілька прильотів, все в Шевченківському районі.

За словами Кличка, зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок у Києві не підлягає реставрації.

З-під руїн дістали тіла чотирьох людей.

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