"Не захопив Україну танками, то атакує дронами": глава МЗС Британії назвав Путіна боягузом

Глава МЗС Британії назвав Путіна боягузом/ Reuters, Twitter James Cleverly

Країна-агресорка РФ уже програє війну на полі бою. Те, як російський диктатор Володимир Путін масово атакує Україну дронами-камікадзе, є відчайдушним вчинком і лише підтверджує невтішні прогнози для російської армії.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у Twitter. Він назвав атаки по українських територіях дронами-камікадзе боягузливими, фактично натякаючи, що Путін нині поводить себе як боягуз.

Також Клеверлі звернув увагу, що Путіну не вдалося захопити Україну танками, то він тепер "перекинувся" на дрони.

"Путіну не вдалося захопити танками українські міста, тепер він пробує боягузливі атаки безпілотниками. Це відчайдушні вчинки людини, яка програє війну на полі бою. Тому ми відправили ракети ППО. Він не зламає ні українців, ні нашу рішучість стояти з ними", – наголосив очільник МЗС Великої Британії.

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Удари по Україні іранськими дронами-камікадзе

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували українську столицю дронами-камікадзе моделей Shahed. Кілька "прильотів" дронів з вибухами були зафіксовані у Шевченківському районі міста. Один із дронів зруйнував житловий будинок. З-під руїн дістали тіла чотирьох людей. Понад 16 сімей залишилися без квартир.

Увечері 17 жовтня жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше повідомлялося про проліт дронів під Києвом і вибухи.

Вранці 18 жовтня також були "прильоти" по Києву. Вибухи пролунали на лівому березі. Повідомлялося, що 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може активно атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе ще протягом 2-3 місяців. Арестович зазначив, що Росія отримала першу партію дронів-камікадзе від Ірану, яка складалася з 300 безпілотників.

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