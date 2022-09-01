Подоляк відреагував на маячню Путіна щодо нової "мети" війни в Україні

В Офісі президента запевнили, що Україна - місце безславного фіналу Росії.
В Офісі президента відреагували на нову "мету" війни, яку президент Росії Володимир Путін вигадав під час відкритого уроку в Калінінграді.
"Можна довго говорити: нас спровокувало НАТО. А потім вийде Путін і скаже: наша мета - ліквідувати Україну, тому що ми заперечуємо існування такої держави. Україна - місце, звідки все почалося. Україна також місце вашого безславного фіналу", - заявив глава Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Таким чином радник глави Офісу президента вирішив нагадати про урок із історії диктаторові Росії.
Заяви Путіна про війну і Україну
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін, що розв'язав криваву війну з Україною, заявив про нові цілі так званої "спеціальної військової операції".
За словами господаря Кремля, на території України нібито створюється "антиросійський анклав".
За його словами, новою метою "СВО" є знищення" антиросійського анклаву" в Україні, який "загрожує Росії".
Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація" і "демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.
Виступаючи на відкритті форуму армія-2022, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.
Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні і необхідність розгрому ЗСУ.
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