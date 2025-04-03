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OnlyFans пропонує купити TikTok, але китайський уряд може заблокувати угоду

Руслан Іваненко
3 квітня 2025, 16:08
26
TikTok шукає покупця до 5 квітня, а кількість претендентів зростає.
тикток
Amazon анонсує купівлю TikTok / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Коротко про подію:

  • Amazon, OnlyFans та інші претенденти подали заявки на придбання
  • TikTok заявляє, що не планує продаватися через ризик блокування Китаєм

Кількість претендентів на покупку TikTok зростає напередодні терміну, що спливає 5 квітня, для пошуку покупця додатку. До числа потенційних покупців приєдналися Amazon та консорціум, очолюваний засновником OnlyFans Тімом Стоклі.Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на власні джерела.

відео дня

Відео-додаток зобов'язаний знайти покупця, не пов'язаного з Китаєм, до 5 квітня, інакше додаток може бути заблокований у США. За даними джерел, пропозицію Amazon не сприйняли серйозно. Лист з пропозицією був надісланий віце-президенту Дж. Д. Венсу та міністру торгівлі Говарду Лутніку.

Ця пропозиція стала частиною 11-годинного маневру у Вашингтоні щодо контролю над TikTok. Політики обох партій висловили занепокоєння з приводу національної безпеки через зв'язки додатку з Китаєм, і минулого року був ухвалений закон, який зобов'язує продати платформу для коротких відео до січня.

Раніше Amazon намагався створити аналог TikTok під назвою Inspire, але ініціатива не здобула популярності серед користувачів і була видалена цього року.Окрім Amazon, інвестиційна компанія Blackstone веде переговори щодо участі в консорціумі з Susquehanna International Group та General Atlantic для внесення нового капіталу на покупку американської частини відео-додатку.

Нещодавно з'явилося ще одне цікаве оголошення — компанія Zoop, заснована керівниками OnlyFans, подала заявку на придбання додатку для коротких роликів у США і співпрацює з криптовалютним фондом.Проте сам TikTok заявляє, що не планує продаватися, оскільки китайський уряд може заблокувати таку угоду.

Раніше Главред писав, що найбільший майданчик для онлайн-торгівлі Amazon вирішив вийти на ринок краудфандингу, запустивши свій майданчик під назвою Build It. Там будуть виставлені концепти самої компанії, які, при наявності інтересу з боку користувачів, будуть випущені на масовий ринок.

Крім того, чиновники Вашингтона заявили, що володіння TikTok компанією ByteDance робить компанію залежною від китайського уряду, і Пекін може використати програму для проведення операцій впливу проти Сполучених Штатів та збору даних про американців.TikTok і власник ByteDance це заперечують.

Раніше повідомлялося, що китайські чиновники розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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