Агенти України завдали удару по Кремлю і атакують дронами Росію - CNN

Всередині країни-агресора Росії нібито працюють "агенти України", які проводять диверсії проти ворожих цілей, вважають американські журналісти.

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По Кремлю могли вдарити агенти України з території РФ - CNN / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Україна могла створити "мережу своїх агентів" всередині країни-агресора Росії, які працюють над ураженням ворожих цілей всередині російської держави. Офіційні особи США вважають, що саме "українські агенти" нібито застосували БПЛА для атаки на Кремль на початку травня, а безпілотники були запущені з території РФ.

Журналісти CNN у своєму матеріалі пишуть, що американські чиновники дотримуються точки зору, згідно з якою Україна, мовляв, "створила мережу своїх агентів" на території Росії. Агенти нібито "здійснили атаки на Кремль" на початку травня, причому безпілотники запускалися саме з РФ.

Втім, у матеріалі вказано, що незрозуміло, ким конкретно були нанесені удари по інших об'єктах в РФ – "українськими агентами" або оперативниками.

У США вважають, що Україна нібито надала своїм "агентам" дрони українського виробництва для нанесення ударів по цілях.

Чиновники не знають, яким чином дрони могли потрапити з України в тил ворога, проте два джерела вважають, що, мовляв, "були налагоджені контрабандні маршрути або постачання компонентів до Росії, з яких були зібрані БПЛА".

Один із співробітників європейської розвідки акцентував увагу на тому, що обширність кордону Росії і України дозволяє реалізацію контрабанди.

"Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія Росії. Виживання - проблема кожного, тому готівкові гроші творять чудеса", - зазначив він.

Підкреслюється, що невідомо, хто конкретно контролює таку діяльність. У Штатах вважають причетними українських розвідників і не впевнені, що президент Зеленський в окремому порядку погоджував операції.

Удари по Кремлю і Москві

Країна-агресор Росія 3 травня звинуватила Україну в нібито "спробі атаки на Кремль і замаху на Путіна". У Москві сказали, що резиденція Путіна була атакована, мовляв, "українськими БПЛА". У Мережі показали відповідні кадри. Путіна на момент удару в Кремлі не було.

Президент Володимир Зеленський пізніше уточнив, що Україна не атакувала ані Кремль, ані російського директора Путіна. На думку Зеленського, звинувачення Москви на адресу Києва продиктовані безсиллям і провалом планів щодо окупації української держави.

30 травня невідомі безпілотники налетіли на Москву. Повідомлялося, що в столиці агресора Росії літали 25-30 дронів. Кремлівський режим звинуватив в акції Україну, але жодних доказів не надав. Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Київ до інциденту непричетний.

Дивіться відео, в якому Подоляк розповів про удари дронами по Москві:

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