УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Агенти України завдали удару по Кремлю і атакують дронами Росію - CNN

Андрій Ганчук
5 червня 2023, 13:41 оновлено 5 червня, 13:49
390
Всередині країни-агресора Росії нібито працюють "агенти України", які проводять диверсії проти ворожих цілей, вважають американські журналісти.
Україна, удар по Кремлю
По Кремлю могли вдарити агенти України з території РФ - CNN / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Україна могла створити "мережу своїх агентів" всередині країни-агресора Росії, які працюють над ураженням ворожих цілей всередині російської держави. Офіційні особи США вважають, що саме "українські агенти" нібито застосували БПЛА для атаки на Кремль на початку травня, а безпілотники були запущені з території РФ.

Журналісти CNN у своєму матеріалі пишуть, що американські чиновники дотримуються точки зору, згідно з якою Україна, мовляв, "створила мережу своїх агентів" на території Росії. Агенти нібито "здійснили атаки на Кремль" на початку травня, причому безпілотники запускалися саме з РФ.

Втім, у матеріалі вказано, що незрозуміло, ким конкретно були нанесені удари по інших об'єктах в РФ – "українськими агентами" або оперативниками.

У США вважають, що Україна нібито надала своїм "агентам" дрони українського виробництва для нанесення ударів по цілях.

Чиновники не знають, яким чином дрони могли потрапити з України в тил ворога, проте два джерела вважають, що, мовляв, "були налагоджені контрабандні маршрути або постачання компонентів до Росії, з яких були зібрані БПЛА".

Один із співробітників європейської розвідки акцентував увагу на тому, що обширність кордону Росії і України дозволяє реалізацію контрабанди.

"Ви також повинні враховувати, що це периферійна територія Росії. Виживання - проблема кожного, тому готівкові гроші творять чудеса", - зазначив він.

Підкреслюється, що невідомо, хто конкретно контролює таку діяльність. У Штатах вважають причетними українських розвідників і не впевнені, що президент Зеленський в окремому порядку погоджував операції.

Удари по Кремлю і Москві

Країна-агресор Росія 3 травня звинуватила Україну в нібито "спробі атаки на Кремль і замаху на Путіна". У Москві сказали, що резиденція Путіна була атакована, мовляв, "українськими БПЛА". У Мережі показали відповідні кадри. Путіна на момент удару в Кремлі не було.

Президент Володимир Зеленський пізніше уточнив, що Україна не атакувала ані Кремль, ані російського директора Путіна. На думку Зеленського, звинувачення Москви на адресу Києва продиктовані безсиллям і провалом планів щодо окупації української держави.

30 травня невідомі безпілотники налетіли на Москву. Повідомлялося, що в столиці агресора Росії літали 25-30 дронів. Кремлівський режим звинуватив в акції Україну, але жодних доказів не надав. Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Київ до інциденту непричетний.

Дивіться відео, в якому Подоляк розповів про удари дронами по Москві:

Інші новини:

Кремль війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Ополченці Росії "покришили" бойову техніку окупантів на Білгородщині

Ополченці Росії "покришили" бойову техніку окупантів на Білгородщині

14:30 Світ
Агенти України завдали удару по Кремлю і атакують дронами Росію - CNN

Агенти України завдали удару по Кремлю і атакують дронами Росію - CNN

13:41 Світ
Виведення військ РФ в обмін на посередництво КНР: Резніков поставив умову Пекіну

Виведення військ РФ в обмін на посередництво КНР: Резніков поставив умову Пекіну

12:29 Політика
Всі головні новини

Останні новини

14:30

Ополченці Росії "покришили" бойову техніку окупантів на Білгородщині

14:18

Лише генії знайдуть кота серед дров за 10 секунд: надзвичайно складна оптична ілюзія

13:50

"За безсонні ночі, Масік": Єфросиніна показала військову романтику від чоловіка

13:41

Агенти України завдали удару по Кремлю і атакують дронами Росію - CNNВідео

13:22

Зіпсуються самі і зламають техніку: що не можна зберігати в холодильникуВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:32

Захищаючи Україну, загинув морпіх з Харківщини Юрій Пивовар

12:30

Джигурда приїхав на Донбас і "торгував обличчям" серед окупантів

12:29

Виведення військ РФ в обмін на посередництво КНР: Резніков поставив умову ПекінуВідео

12:17

Секрет ящика під духовкою, про який мало хто знає

Реклама
12:00

Українці повинні платити 5 грн за кВт: ексміністр енергетики запропонував нове підвищення

11:43

Дві клінічні смерті: українська акторка розповіла про проблеми зі здоров'ям

11:26

Іран продав Росії на 1 млн доларів зброї для війни проти України - Sky News

11:25

Захід знищить Чорноморський флот, якщо Путін ризикне застосувати ядерку - СамусьВідео

11:18

Гороскоп на завтра 6 червня 2023: Левам - надприбуток, Козерогам - біда зі здоров'ямВідео

11:15

Обстріляв "вагнерівців": найманці Пригожина взяли в полон підполковника РФВідео

10:56

Експерт пояснив, чи розхитує рейд на Шебекіно вежі КремляВідео

10:46

Андрій Шевченко в Києві показав головних красунь своєї сім'ї - сестру та матір

10:30

"Не керує СВО": у Мережі дізналися про реакцію Путіна на події на БєлгородщиніВідео

10:03

ЗМІ розповіли, скільки приблизно ракет залишилося у РосіїВідео

09:33

"Розвелося вас тут": у Рівному водій маршрутки нахамив матері загиблого захисникаВідео

Реклама
09:26

"Роздали автомати і лопати": Жданов розповів, кого РФ кине на БілгородщинуВідео

09:09

Вічний в'язень серванта: для чого був сервіз "Рибки" і скільки він коштує зараз

09:04

Не "проба пера", а перші мазки картини: про рейди РДК і "Легіону"Погляд

09:00

Росія перекине війська до Бєлгорода і влітку може втратити Крим - СамусьЕксклюзив

08:56

Кабмін повернув обов'язкові повірки комунальних лічильників: що змінилося

08:29

"А там можна і на Москву": Гіркін злякався бойовиків ПВК Вагнера на БілгородщиніВідео

08:25

У боях за Україну на Донбасі загинув морпіх з Волині

07:50

ЗСУ просунулися на запорізькому напрямку та прорвали першу лінію оборони - ISW

07:44

Ополченці прорвалися на Білгородщині, сіра зона вже майже 10 км2 - DeepStateВідео

07:35

Пригожин піде на Москву і принесе Росії громадянську війну – астролог Влад РоссВідео

06:58

У Кремлі не знають, як реагувати на рейди на Бєлгородщині, росте паніка - ISWВідео

06:46

Для вас "держава - ворог"? Ви щось не те робите...Погляд

04:50

Контрнаступ ЗСУ та розпад РФ: експерт розповів, як "нокаутувати" ПутінаВідео

04:00

Яке сьогодні свято 5 червня: що сталося в Україні та кого вітати

03:35

"Я проклята": старша донька Мадонни розкрила секрет про свою орієнтацію

03:20

Потрібно всього 3 помідори і 2 склянки борошна: рецепт, який вас вразитьВідео

03:11

Хитра головоломка зведе з розуму: потрібно знайти число 725 за 7 секунд

02:40

"Сильно накосячив": Путін має товсту папку з компроматом на Орбана - ЖдановВідео

02:02

4 знаки зодіаку, які закохуються з першого поглядуВідео

01:35

Бульба пояснив, чому білоруська армія зміцнює кордон з УкраїноюВідео

Реклама
04 червня, неділя
23:44

Регулярні атаки РФ: генерал-лейтенант назвав справжню мету окупантівВідео

22:50

Війська РФ відкрили вогонь по бойовиках ПВК Вагнер в районі Бахмута - ПригожинВідео

22:44

Складна оптична ілюзія з 19 століття: лише люди з високим IQ знайдуть обличчя вершника

22:10

Олена Шоптенко чесно висловилася про репутацію Влада Ями

21:21

Коли правильно вживати "що", "який" і "котрий": мовознавець розтлумачив дилемуВідео

21:13

"РФ обходить санкції": Зеленський зібрав важливу нараду та пообіцяв потужні крокиВідео

21:10

"Російська артистка чи своя?": Наташа Корольова зізналася, що сумує за Києвом

21:08

"Влада злякано відсиділася": глава Бєлгородщини Гладков не прийшов до ополченцівВідео

20:47

Лукашенко купує у Путіна "троянського коня"Погляд

20:24

Таких слів ви точно не чули: як українською сказати "селфі" - Аваменко відповівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти