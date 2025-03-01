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"Це без нас": Зеленський назвав причину перепалки з Венсом і Трампом

Сергій Кущ
1 березня 2025, 01:34оновлено 1 березня, 02:05
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Президент заявив, що шкодує про те, що трапилося.
Зеленський Трамп
Зеленський Трамп / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Через що Зеленський розлютився на зустрічі з Трампом
  • Україні потрібні гарантії безпеки

Україні буде складно виграти цю війну без допомоги США, але Володимир Зеленський не має наміру називати Путіна "класним хлопцем". Також президент розповів, що йому не сподобалося під час зустрічі з президентом Трампом.

Про це президент заявив в інтерв'ю Fox News, пише Главред.

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"Це буде складно без вашої допомоги. Але ми не можемо втратити свої цінності, свою свободу. Росіяни прийшли в наші домівки, всі бачили на відео, що вони робили. Говорити, що Путін класний хлопець? Це без нас. Звичайно, цього ніхто не забуде, але ми хочемо щоб це не повторилося. Тому нам потрібні гарантії безпеки", - зазначив Зеленський.

Також Зеленський розповів, що його розлютило на зустрічі в Овальному кабінеті.

"Коли я перебуваю в США, мені великі політики США починають казати, що вся країна зруйнована, солдати тікають з поля бою, мільйони людей вбиті. (...) Я не хочу втрачати наше партнерство зі США. І я просто сказав, будь ласка, будьте коректні з цими числами. Коли вони говорять про мільйони втрат - це не мільйони втрат".

Водночас президент заявив, що шкодує про те, що трапилося.

Зустріч Зеленського і Трампа - що сталося в Овальному кабінеті

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки. Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.

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