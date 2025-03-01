Зеленський відмовився повертатися в Білий дім до Трампа: інтерв'ю Fox News

Зеленський дав перше інтерв'ю після скандалу під час переговорів у Білому домі.

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Володимир Зеленський / Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що зробив щось погане або образив американського лідера Дональда Трампа під час їхньої зустрічі.

Про це президент заявив в інтерв'ю Fox News, пише Главред.

"Ми вдячні з самого початку. Ми стратегічні партнери, не дивлячись на такі важкі розмови. Ніхто не хоче зупинити війну більше, ніж ми. Я думаю, ми повинні бути на одному боці, і це дуже важливо - зупинити Путіна. Я думаю, цей діалог повинен був раніше, щоб розуміти, де ми є", - зазначив президент.

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Журналіст запитав, чи хоче Зеленський вибачитися перед Трампом і народом США, на що Зеленський відповів:

"Я поважаю президента і народ США, але я не впевнений, що ми зробили щось погане. Ми партнери, ми дуже близькі партнери, і ми повинні бути чесними".

Також Зеленський заявив, що просто припинення вогню без гарантій безпеки не є прийнятним варіантом для України.

"Україна хоче миру і матиме дипломатію та переговори. Але я говорив, що нам потрібен чесний мир. Ми готові до миру, але ми маємо бути в сильній позиції. Ми повинні бути впевнені, що наша армія сильна, а наші союзники поруч із нами", - заявив президент.

На запитання журналіста, чи повернувся б він до Білого дому просто зараз, якби була можливість Зеленський відповів: "ні".

Також президент відповів, що не знає, чи був конфлікт у Білому домі заздалегідь спланований.

Відповідаючи на запитання, що він планує робити далі, Зеленський заявив:

"США хотіли цієї угоди. Ми теж не проти. Ця угода готувалася кілька тижнів, я думаю, що країни повинні її підписати. Це можуть зробити міністри, треба обговорити наступні кроки".

Зустріч Зеленського і Трампа - що відбулося в Овальному кабінеті

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки. Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.

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