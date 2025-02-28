Україна не погодиться на припинення вогню з РФ: Зеленський назвав причину

Раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я, нагадав Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський зробив заяву про припинення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Україна не піде на припинення вогню без гарантій безпеки

Раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами в Білому домі разом із президентом Дональдом Трампом, передає Укрінформ.

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Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.

"Путін 25 разів порушував режим припинення вогню. Тому ми не підемо на припинення вогню без гарантій безпеки. Документа недостатньо. Потрібна сильна армія. Російські солдати бояться наших, але, якщо у нас будуть порожні склади, нам нічим буде захищатися", - підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся із сенаторами США. Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США.

Нагадаємо, раніше Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України. Про гарантії безпеки, за словами Трампа, можна буде говорити після досягнення миру.

Як повідомляв Главред, планується підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуться "інші речі".

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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