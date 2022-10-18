"9 з 10 категорично проти війни": екс-депутат Держдуми РФ розповів про настрої в оточенні Путіна

Екс-депутат Держдуми РФ розповів про настрої в оточенні Путіна / скріншот

Екс-депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков заявив, що 9 з 10 осіб в російських елітах категорично проти війни і взагалі не очікували цього.

У коментарі УНІАН він зазначив, що це ті люди, які були заточені на гроші, на особисте збагачення, забезпечення, розкішне Західне життя родичів.

"Але їх ніхто не питав. Олігархів у нас немає. Олігархи мають політичний вплив, а у нас немає жодного бізнесмена з політичним впливом. У нас є Путін, і є його зграя-лійка, яка узурпувала в країні владу. Вони все і вирішують. Всі інші винні в тому, що вони допустили таку ситуацію – з еліт перетворилися в якихось боягузливих прислужників, які ні на що не впливають",-пояснив Гудков.

Також він зазначив, що дуже багато чиновників після 24 лютого просто виїхали з країни. Вони це зробили тихо.

"Можна було і голосно, але вони вчинили саме так. Я думаю, що навіть в найближчому путінському оточенні є люди, яким це все не подобається, але спробуй піди до царя і скажи, що він не правий. Не факт, що ти потім заїдеш самостійно, а не в автозаку куди-небудь в СІЗО. Немає ніякої свободи і можливості донести альтернативну точку зору. Путін поки досить жорстко управляє силовиками, щоб проти нього плели якусь змову",-вважає Гудков.

Нагадаємо, раніше колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) накинувся з критикою на главу Чеченської Республіки Камзана Кадирова. Терориста обурило те, що Кадиров виключив відпустки для силовиків під час "військової операції".

Раніше Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї Священної мусульманської книги в список екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.

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