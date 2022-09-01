Кадиров погрожує Кремлю через заборону мусульманської книги: натякає на відділення і джихад

Кадиров / УНІАН

Міністерство юстиції Росії включило одну зі священних мусульманських книг в список екстремістської літератури. Рамзан Кадиров після цього пригрозив владі Росії джихадом.

У своєму Telegram-каналі лідер Чечні піддав критиці постанову Міністерства юстиції РФ, яка, спираючись на рішення суду в Татарстані, заборонила сунітський збірник "Сахих аль-Бухарі". Книгу внесли до списку екстремістської літератури.

"Тепер мільйони мусульман Росії здивовані: як сповідувати релігію, якщо в країні починають забороняти канонічні релігійні видання?",- заявив Рамзан Кадиров.

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Кадиров заявив, що після такого рішення мільйони мусульман, що живуть на території Росії, не будуть відчувати себе в цій країні як вдома.

"Тут релігія наказує мусульманину діяти зовсім інакше", - натякнув на можливі релігійні конфлікти глава Чеченської Республіки.

Довідка

Сахіх аль-Бухарі - це один з шести основних сунітських збірок про життя і висловлювання (хадисів) пророка Мухаммада. Сахих аль-Бухарі для сунітської течії ісламу є одним з трьох достовірних збірок з деталями біографії пророка Мухаммада. Деякі ісламські богослови називають цю збірку другою священною книгою ісламу після Корану.

Незалежність Чечні

Народний депутат України Олексій Гончаренко 11 липня 2022 року закликав Раду визнати Чеченську республіку Ічкерія суверенною державою.

Гончаренко пояснив у Facebook, чому "Україна повинна визнати незалежність Ічкерії".

За його словами, "щоб підкорити чеченський народ, Кремль вів дві війни, насильницькі вбивства, геноцид, призначив свого поплічника Рамзана Кадирова, який продовжує політику терору".

Росія протягом двох воєн влаштовувала масовані бомбардування і артобстріли, в результаті яких міста Аргун і Грозний були майже повністю зруйновані (як Маріуполь, Сєвєродонецьк і десятки інших міст в Україні).

"Були спрямовані також на знищення мирних жителів цих міст. Воїни Ічкерії вже допомагають Україні боротися за нашу незалежність у війні з Росією", - сказав Гончаренко.

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