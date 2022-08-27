У Росії відбулась спроба внутрішнього перевороту: режим Путіна може 'посипатись' - Піонтковський

У Росії була спроба внутрішнього перевороту / Колаж фото скріншот

У Росії була спроба внутрішнього перевороту. Це сталося минулого тижня. Вже зовсім скоро диктаторський режим Володимира Путіна може "посипатись". Про це заявив російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський в ефірі ТСН.

Він додав, що у РФ вже почались "неминучі процеси в бункері" та в суспільстві. Однак вони поки майже непомітні.

"Минулого тижня в Росії була спроба внутрішнього перевороту, це мало хто помітив. Неформальна ультра фашистська партія, а саме Олександр Дугін є її натхненником. І Гіркін, який викриває Путіна, а останніх ефірах навіть вимагав повісити Путіна. Була фактично спроба перевороту", - коротко зазначив він.

Натомість російський опозиційний політик Ілля Яшин вважає, що усунення Путіна ззовні нереальне.

"Військова агресія проти суверенної держави, яка ще й володіє ядерною зброєю — це надто небезпечна авантюра. Думаю, навіть найгарячіші голови серед західних лідерів це розуміють", - сказав Яшин.

До того ж, він не до кінця вірить у те, що Путіна можна повалити й шляхом внутрішніх протестів.

Вбивство дочки Дугіна

Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.

Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.

На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.

В Офісі президента України відреагували на підрив машини та заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.

У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У ньому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".

У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.

Раніше Андрій Піонтковський заявляв, що у випадку подальших успіхів ЗСУ на фронті у Росії відбудеться переворот, який призведе до повалення Володимира Путіна. Натомість тим, хто прийде до влади в Росії, потрібно буде призначити кого-небудь винним.

Він також вважає, що Путін змінив концепцію війни в Україні й тепер має дві мети - підірвати Запорізьку АЕС та звинуватити у цьому Україну. Таким чином він хоче зупинити наступ української армії. У випадку удару по захопленій атомній станції в Енергодарі, війна буде неможлива.

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