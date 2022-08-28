"Я щось не доганяю": Гіркін накинувся на Кадирова

Ігор Гіркін, Рамзан Кадиров / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркиін (Стрєлков) накинувся з критикою на главу Чеченської Республіки Камзана Кадирова.

Терориста обурило те, що Кадиров виключив відпустки для силовиків під час "військової операції".

"Я щось не доганяю. Тобто (я правильно розумію?),- знімати з фронту всі етнічні чеченські підрозділи для того, щоб вони могли відсвяткувати мусульманські релігійні свята вдома, в колі сім'ї - це було можна. А решта що - раби, чи що? Їм не потрібні ні відпустки, ні відпочинок? І, так, досі я не почув від Рамзана Ахмадовича два "заборонених" слова: "мобілізація" і" воєнний стан". На підставі яких військове керівництво країни має право використовувати військових (не тільки кадрових, але і покликаних в стрій із запасу) так, як йому завгодно - як він висловився - "в режимі 24/7", - написав незадоволений Гіркін в соцмережах.

Видео дня

Нагадаємо, в мережі повідомили про те, що Ігор Гіркін був нібито затриманий в Криму. При цьому він намагався відправитися на війну проти України з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Ще в Мережу потрапило його фото, на якому він вже без своїх вусів.

Також повідомлялося, що колишній ватажок терористів "ДНР" побоюється того, що російська система ППО не впорається з ударами ЗСУ. За його словами, причиною цьому стане нестача засобів протиповітряного захисту по лінії фронту.

Більше інформації від "агента" Гіркіна: