По РФ вдарять серйозні проблеми: стали відомі терміни, скільки ще Росія зможе воювати

У російській економіці з усіх боків наростають дедалі більші проблеми, і це вже озвучують навіть російські чиновники.

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Стали відомі терміни, скільки ще Росія зможе воювати/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, міноборони РФ

Основні тези Новака:

Росія зможе воювати щонайбільше до середини 2026 року

У РФ вже відбувається зростання дефіциту бюджету, і цей процес триватиме

В російській економіці з усіх боків наростають дедалі більші проблеми

Країна-агресорка Росія зможе воювати щонайбільше до середини 2026 року. У РФ відбувається зростання дефіциту бюджету (і федерального, і місцевих), і цей процес триватиме.

Вже зараз у Росії не виконується чимало соціальних програм, і претензії через це висувають саме місцевим бюджетам. Про це сказав голова Комітету економістів України Андрій Новак під час чату на Главреді.

За його словами, рано чи пізно (більш імовірно, що рано) відбудеться обвал російського рубля. Новак зазначив, що зараз курс рубля тримають штучно, щоб стримувати інфляцію, але це не можна робити безкінечно, особливо з урахуванням того, що вичерпується резервний фонд. Тож підтримувати курс рубля просто буде нічим.

"До того ж через високу облікову ставку зберігаються дуже високі кредитні ставки, і внаслідок цього одне за одним зупиняють роботу російські підприємства. Навіть військово-промислового комплексу. Тому що брати кредити під 30% не вигідно і не потрібно – дешевше закрити підприємство, всіх розпустити і тримати гроші на депозиті в банках. Іншими словами, підприємницька та виробнича діяльність неефективна і позбавлена сенсу при таких високих кредитних ставках", – каже економіст.

Він наголосив, що у російській економіці з усіх боків наростають дедалі більші проблеми, і це вже озвучують навіть російські чиновники.

"Тобто навіть вони вже не можуть приховувати те, що досить довго замовчувалося, натомість населення переконували, що все добре, працює імпортозаміщення, а санкції Росії тільки допомагають. Те, як санкції "допомагають" Росії, ми бачимо по сьогоднішньому плачевному стані російської економіки", – підсумував Новак.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив стан російської економіки і розповів, скільки ще Росія зможе вести війну:

У якому стані економіка РФ і як це вплине на війну – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, експерт назвав найвірогіднішу дату кінця війни. Російська економіка продовжує падати, і цей процес не залежить від коливань цін на нафту, вважає експерт Олег Жданов.

Також раніше повідомлялося, що ілюзія стабільності завершиться – експерт сказав, що буде з курсом долара в РФ. Російській владі потрібно покривати дефіцит бюджету.

У Reuters зазначили, що у Кремлі побоюються обвалу цін на нафту. Росія може втратити $30 млрд експортної виручки, а дефіцит бюджету сягне 3,8 трлн рублів.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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