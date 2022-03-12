"Загони позаду нас розстрілюють дезертирів": СБУ виклало відео допиту російського полоненого

Полонений також повідомив про бунт на російському військовому кораблі-600 морських піхотинців не захотіли висаджуватися на берег під Одесою, коли зрозуміли, що відбувається.
Співробітники СБУ провели допит російського окупанта, який здався в полон ЗСУ. І опублікували відповідне відео.
Він розповів про те, що при просуванні вглиб України агресорам стало зрозуміло, що у них "не миротворча місія" і що вони бомблять мирне населення України. Однак відступити назад у них не було можливості.
Солдат стверджує, що їм погрожували загороджувальними загонами, які, за словами командира, йшли позаду і розстрілювали дезертирів. Ту ж інформацію йому пізніше повідомив ще один солдат.
"Нас обдурили нахабним чином, кинули як шматок якогось м'яса", - сказав полонений окупант.
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Нагадаємо, раніше офіцер російської агресорської армії скидав бомби на Полтавську область-регіон, в якому живе його мати - Олена Головенська.
"Мене захлеснула біль і сором за свого сина. Ми неодноразово чули моторошне виття сирен повітряної тривоги і мені було важко зрозуміти, як можна виконувати злочинний наказ командира про бомбардування України. Природно, я переживаю за свого сина, він потрапив у полон. Прошу вибачення перед українським народом за сина і за себе, тому що не змогла виростити нормальну і гідну людину", — сказала мати льотчика-окупанта.