Полонений капітан російської армії вирішив воювати проти Путіна

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У батальйон добровольців колишніх російських військових Свобода Росії вступив колишній капітан російської окупаційної армії.

Як повідомляє Telegram-канал легіон Свобода Росії, доброволець пройде військову підготовку.

Зазначається, що новобранцем став колишній 152 окремого протитанкового артилерійського дивізіону 127 мсд (пункт постійної дислокації: м.Уссурійськ) капітан Лесніченко Максим Анатолійович.

Перші добровольці легіону проходять індивідуальну підготовку. Під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України вони вивчають гранатомет NLAW.

Раніше повідомлялося про те, що один з російських окупантів, який потрапив у полон в Україні і взяв участь в обміні на українських захисників, знову хоче воювати проти ЗСУ.

Йдеться про 26-річного військовослужбовця з Саратовської області молодшого сержанта Андрія Крендельова.

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