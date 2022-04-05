Полонений капітан російської армії вирішив воювати проти Путіна

Максим Лесніченко проходить індивідуальну підготовку під керівництвом інструкторів з ЗСУ.
У батальйон добровольців колишніх російських військових Свобода Росії вступив колишній капітан російської окупаційної армії.
Як повідомляє Telegram-канал легіон Свобода Росії, доброволець пройде військову підготовку.
Зазначається, що новобранцем став колишній 152 окремого протитанкового артилерійського дивізіону 127 мсд (пункт постійної дислокації: м.Уссурійськ) капітан Лесніченко Максим Анатолійович.
Перші добровольці легіону проходять індивідуальну підготовку. Під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України вони вивчають гранатомет NLAW.
Раніше повідомлялося про те, що один з російських окупантів, який потрапив у полон в Україні і взяв участь в обміні на українських захисників, знову хоче воювати проти ЗСУ.
Йдеться про 26-річного військовослужбовця з Саратовської області молодшого сержанта Андрія Крендельова.
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