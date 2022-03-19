Російський полонений детально розповів, як і коли керівництво готувало їх до війни в Україні

Ігор Руденко-полонений РФ / скріншот

Полонений російський солдат Ігор Руденко, який був "керівником зв'язку", розповів, як і коли їх почали готувати до війни в Україні.

За його словами підготовка до "спецоперації" на українській землі ще в січні поточного року. Вже тоді до військової частини приїжджало вище керівництво і перевіряло бойові завдання, а також вивчало становище в частині.

"У січні в нашу частину приїхало керівництво. Проводили марші і перевіряли боєготовність. Комплектували особовий склад", - розповів полонений на брифінгу 19 березня.

читайте такожВ українок з'явився новий кумир: хто посунув Кіма і АрестовичаВійськовослужбовець РФ також додав, що для наступу солдатам привезли:

каски та бронежилети;

гранатомет;

граната;

інші боєприпаси;

додаткову форму.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і заявив свої умови, які планує висунути на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

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