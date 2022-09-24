Путін має намір впровадити воєнний стан в регіонах РФ і закрити кордони для 'призовників' - ЗМІ

Путін незадоволений мобілізацією в Росії і втечею чоловіків за кордон - ЗМІ / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Після оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним часткової мобілізації багато чоловіків, не бажаючи їхати воювати в Україну, тікають з країни за кордон. У зв'язку з цим Путін розглядає можливість оголошення воєнного стану в низці прикордонних з українською державою регіонах і закрити кордони для чоловіків призовного віку.

Як повідомляє Telegram-канал Генерал СВР, керівник країни-агресора вкрай незадоволений ходом мобілізації в РФ. Виникло безліч проблем, серед яких - втеча чоловіків призовного віку за кордон і різке падіння рівня довіри до самого Путіна.

"Мобілізація, оголошена президентом Росії Володимиром Путіним, тільки почалася, а він вже не задоволений тим як йде процес. Президенту повідомляють про численні проблеми, що виникли у ході реалізації указу про мобілізацію, великій кількості намагаються ухилитися від мобілізації, масовому результаті чоловіків призовного віку за кордон і різкому падінні рівня довіри президенту (опитування ФСО)", - зазначає паблік.

Автори каналу пишуть, що Кремль шукає, як вирішити цю проблему. Один з варіантів - воєнний стан в прикордонних з Україною областях і заборона на виїзд чоловіків призовного віку.

"Під час закритої частини наради з постійними членами Ради Безпеки РФ у вузькому складі Путін заявив про необхідність впровадження воєнного стану як мінімум у низці прикордонних областей і заборону на виїзд з країни чоловіків призовного віку. Путін сказав, що визначиться з датою найближчим часом", - підкреслюється в повідомленні.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову мобілізацію на території РФ. Спочатку збираються призвати на війну з Україною осіб, які перебувають у запасі або проходили строкову службу в лавах російської армії.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу зробив заяву, згідно з якою Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх збираються направити в Україну, мовляв, для здійснення контролю над захопленими територіями.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що Росія на першому етапі мобілізації зможе набрати максимум 40-50 тисяч осіб. Більше людей російська система не зможе навчити і екіпірувати.

Путін має намір за допомогою мобілізованих вирівняти лінію фронту і зупинити просування армії України.

Дивіться відео ТСН - що відбувається у Росії після оголошення мобілізації

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