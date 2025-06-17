"Обмін" українських дітей на росіян: в ООН зробили першу заяву

Фархан Гак заявив, що діти не можуть бути об'єктом для торгу.

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ООН відреагувала на пропозицію РФ щодо оміну дітей / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець

РФ запропонувала Україні обміняти російських окупантів на українських дітей. Заступник речника Генсека ООН Фархан Гак відреагував на таку пропозицію. Про це повідомляє Укрінформ.

Він наголосив на тому, що діти та інші цивільні особи не можуть бути використані як об'єкт торгу.

"Очевидно, що всі невинні цивільні особи, включно з невинними дітьми, не повинні використовуватися як розмінна монета", - сказав Фархан Гак. відео дня

В ООН вкотре наголосили на тому, що депортація дітей під час війни є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі пропозиції РФ. Виявилось, що росіяни хочуть обміни своїх окупантів на українських дітей. Президент назвав такі умови неможливими та несправедливими.

Обмін полоненими - останні новини України

Як повідомляв Главред, 14 червня відбувся четвертий за тиждень обмін з РФ військовополоненими. Найстаршому з повернутих із російського полону 63 роки, наймолодшому - 21 рік.

12 червня в Україну повернулися оборонці Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки, та військові з різних частин ЗСУ.

10 червня до України повернулися бійці з різних підрозділів Сил оборони і безпеки, зокрема Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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