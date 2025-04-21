Україна може повернути ядерний статус за чотири роки: в РФ здивували заявою

Хоча Україна зараз не має потрібного реактора для виробництва плутонію, його будівництво є технічно простішим, ніж створення уранозбагачувальної інфраструктури.

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Коротко:

Україна теоретично може відновити ядерний арсенал за чотири роки, якщо не буде політичних чи зовнішніх перешкод

Для створення ядерної бомби Україна може використовувати збагачений уран або плутоній

Якщо припустити, що Україна не зіткнеться з політичними або зовнішніми перешкодами, вона зможе відновити власний ядерний арсенал вже протягом чотирьох років. Так заявив Павло Подвиг, фахівець з питань ядерної зброї з Росії в розмові з "Радіо Свобода".

Експерт порівнює можливу українську програму з історичними прикладами. Наприклад, СРСР створив ядерну бомбу за чотири роки — від старту програми до першого випробування. Подібний термін був і в США з їхнім "Проєктом Мангеттен".

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За словами Подвига, для виготовлення бомби Україна теоретично може використовувати два варіанти: збагачений уран або плутоній. Однак другий шлях — через плутоній — є більш реалістичним для українських умов.

Адже для збагачення урану потрібна складна інфраструктура, тоді як плутоній утворюється в реакторах, хоча й потребує спеціального виробництва для виділення.

"Загалом чотири роки — цілком реальна для України цифра", — вважає керівник проєкту "Ядерне озброєння Росії".

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хоча на сьогодні Україна не має необхідного типу реактора для плутонію, експерт наголошує, що побудувати такий реактор технічно простіше, ніж створити всю інфраструктуру для збагачення урану.

З технічної точки зору, якщо відкинути політичні фактори, Україна здатна створити необхідні об’єкти для роботи з плутонієм і вийти на рівень ядерної держави за лічені роки.

Ядерна зброя в Україні – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишній міністр екології, лідер Української народної партії та депутат кількох скликань Юрій Костенко, який був залучений до процесу відмови України від ядерного арсеналу, розповів, які держави найбільш наполегливо вимагали цього від Києва.

Крім того, Костенко висловив свою думку щодо можливості створення "ядерного щита" для України, а також підкреслив, що Євросоюз нарешті усвідомив свою роль у гарантуванні безпеки. Він також зауважив, що гарантії ядерного захисту від США не є непорушними і можуть бути скасовані в будь-який момент.

Також він розказав, чому США змінили позицію щодо ядерної зброї України в 90-х. Не секрет, що після розпаду СРСР Сполучені Штати опинилися перед складним вибором щодо ядерної зброї на території України.

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