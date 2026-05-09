Перемир'я порушене: РФ атакувала Україну Шахедами і ракетою

Російські окупанти порушили перемир'я та атакували Україну ракетою і Шахедами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму. Також окупанти атакували Україну 43 ударними дронами. "Шахеди" були запущені з таких напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Міллерово.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Нашим захисникам вдалося подавити чи збити 34 дрона на півдні, півночі та сході країни. Однак були зафіксовані влучання ракети та 9 ударних дронів на шести локаціях. Ще на двох локаціях упали уламки.
Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.
Російські війська 6 травня атакували дитячий садок у Сумах. Під завалами виявили тіло загиблої людини. Ворог здійснив атаку по обласному центру двома безпілотниками типу "Герань-2".
Крім того, в результаті російських ударів по Сумській області за минулу добу п'ятеро людей загинули та ще одинадцять отримали поранення. У низці громад пошкоджено житло, транспорт, навчальний заклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури.
