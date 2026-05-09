Перемир'я порушене: РФ атакувала Україну Шахедами і ракетою

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2026, 09:49
Російські окупанти запустили 43 ударних дрона для атаки на Україну.
Шахед, ПВО
РФ порушила перемир'я / колаж: Главред, фото: Олександр Бондар, 21-а окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • В Україні пролунали вибухи
  • Росія атакувала Україну ракетами та дронами

Російські окупанти порушили перемир'я та атакували Україну ракетою і Шахедами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму. Також окупанти атакували Україну 43 ударними дронами. "Шахеди" були запущені з таких напрямків:

  • Курськ,
  • Орел,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • Міллерово.
БПЛА "Шахед"'' / Інфографіка: Главред

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нашим захисникам вдалося подавити чи збити 34 дрона на півдні, півночі та сході країни. Однак були зафіксовані влучання ракети та 9 ударних дронів на шести локаціях. Ще на двох локаціях упали уламки.

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Російські війська 6 травня атакували дитячий садок у Сумах. Під завалами виявили тіло загиблої людини. Ворог здійснив атаку по обласному центру двома безпілотниками типу "Герань-2".

Крім того, в результаті російських ударів по Сумській області за минулу добу п'ятеро людей загинули та ще одинадцять отримали поранення. У низці громад пошкоджено житло, транспорт, навчальний заклад та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

