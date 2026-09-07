Путін надіслав через посланців Трампа сигнал щодо війни: чи піде Кремль на компроміс

Путін передав сигнал про відсутність поступок для мирного врегулювання. Війна в Україні може перейти до нової хвилі ескалації вже цієї зими.

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Путін і війна в Україні - що Кремль передав посланцям Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

США не домоглися прориву після візитів Віткоффа і Кушнера

Кремль не відмовляється від своїх умов і готується до ескалації

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимира Путін не готовий відмовлятися від своїх цілей у війні проти України та розраховує використати найближчу зиму для нового тиску на Київ. Про це повідомили джерела, обізнані з перебігом переговорів, в коментарі виданню The Kyiv Independent.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ з оновленими мирними пропозиціями. Однак після цих контактів не з’явилося ознак готовності Кремля до суттєвої зміни позиції.

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Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Американська та українська сторони прагнуть прискорити переговорний процес до початку зими. Водночас у Києві побоюються, що Москва має зовсім інший розрахунок.

"Але Путін все ще сподівається зламати нас цієї зими і не готовий погоджуватися на будь-що", - додав український чиновник.

За інформацією співрозмовників видання, активізація дипломатичних контактів відбувається на тлі оцінок розвідки щодо можливого посилення російської кампанії. Українські та американські служби допускають, що РФ може вдатися до нової мобілізації та спробувати посилити військовий тиск у холодний період.

Один із чиновників також описав можливу логіку американської ініціативи як спробу переконати Москву завершити війну до подальшого загострення ситуації.

"Їхній візит буквально говорить (Путіну, - ред.): „Давайте завершимо це; ми знімемо санкції та переведемо ваші активи кудись, перш ніж ситуація зайде ще далі"", - додав чиновник.

Наразі найбільшим результатом нової дипломатичної активності стала домовленість про відновлення тристороннього формату контактів. Водночас принципові розбіжності між сторонами залишилися.

Москва, як і раніше, вимагає від Києва залишити Донбас, включно з районами Донецької та Луганської областей, які російська армія не змогла окупувати. Ця вимога залишається однією з центральних умов Кремля для будь-якого врегулювання.

Окремо під час контактів обговорювали можливість обмеження атак з повітря. Серед варіантів розглядалося припинення ударів по енергетичній інфраструктурі або ширша домовленість щодо повітряних атак.

"Росія виступила проти цієї ідеї", - повідомило джерело, обізнане з перемовинами.

Через відсутність суттєвого просування значна частина зустрічей 6 вересня в Києві була присвячена практичним питанням підготовки до зими. Українська сторона, зокрема, порушувала питання посилення протиповітряної оборони.

Київ стикається з нестачею ракет-перехоплювачів для систем Patriot, насамперед PAC-3, які використовуються для протидії російським балістичним ракетам. За даними співрозмовників видання, переговори дали певні результати саме в питанні зимової підготовки, хоча не принесли помітного політичного прориву.

Один із українських чиновників також звернув увагу на небажання американських посланців детально коментувати зміст переговорів після їх завершення. За його словами, сторонам фактично не було чого оголосити як результат зустрічей.

Під час переговорів у Москві Віткофф і Кушнер, за інформацією джерел, не почули від російської сторони принципово нових сигналів. Кремль, як і раніше, пов’язує завершення війни з досягненням власних цілей в Україні.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Російські представники також негативно поставилися до планів американської делегації після Москви відвідати Київ. За словами українського чиновника, у Кремлі не хотіли, щоб посланців возили місцями, які постраждали від російських атак.

"Кремль "чітко дав зрозуміти", що не хоче, щоб українські чиновники водили посланців до місць, зруйнованих російськими атаками", - додав він.

Українські чиновники водночас позитивно оцінили участь Джареда Кушнера в переговорному процесі, зазначивши його активність у пошуку нових підходів. Віткоффа співрозмовники видання охарактеризували як менш залученого до опрацювання конкретних пропозицій.

Американська адміністрація, за словами джерел, отримує детальну інформацію про ситуацію на фронті та можливі плани Росії. І Вашингтон, і Київ усвідомлюють ризик подальшого загострення, пов’язаного з можливими новими рішеннями Кремля щодо мобілізаційних ресурсів.

"Головною перешкодою залишається небажання Москви йти на компроміс та переконання Путіна, що Росія зможе зламати Україну протягом найближчої зими", - зазначили чиновники.

Що заявив Віткофф після переговорів

Водночас спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори американської делегації в Москві та Києві принесли суттєвий прогрес. За його словами, сторони також погодили проведення нових тристоронніх переговорів.

"За вказівкою президента Трампа переговірники зі Сполучених Штатів відвідали як Москву, так і Київ з метою сприяння подальшому діалогу щодо припинення російсько-української війни. Напередодні поїздки росіяни та українці домовилися про триденне перемир’я, щоб ці переговори могли відбутися", - заявив Віткофф.

Американська делегація зустрілася з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, щоб обговорити пропозиції обох сторін. До переговорів у Києві також долучилися представники Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Спеціальний посланник Віткофф, Джаред Кушнер та посадовці з Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів зустрілися як з президентом Росії Путіним, так і з президентом України Зеленським, щоб обговорити пропозиції кожної зі сторін. У Києві до делегацій також приєдналися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для спільної роботи над подальшими кроками", - зазначив він.

За словами Віткоффа, одним із результатів переговорів стало узгодження подальшого графіка дипломатичних контактів.

"Було досягнуто суттєвого прогресу, зокрема щодо узгодження графіку додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб зупинити вбивства та домогтися тривалого й міцного миру", - наголосив Віткофф.

Коли може закінчитись війна - думка військового

Реальні передумови для припинення вогню у війні Росії проти України можуть з'явитися протягом наступного року, однак нинішня активізація переговорів ще не означає швидкого завершення бойових дій. Про це повідомив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у Facebook.

За словами військового, нова хвиля дипломатичної активності та повідомлення про можливі домовленості не повинні створювати в суспільстві завищених очікувань. Він нагадав, що тема припинення бойових дій обговорюється практично від початку повномасштабної війни.

"Розмови на всіх можливих рівнях про припинення бойових дій тривають стільки ж, скільки триває сама війна", - зазначив Федоренко.

Окремою проблемою командир назвав реакцію Москви на попередні ініціативи Києва. За його словами, спроби знизити напруження раніше не приводили до симетричних кроків з боку Росії, а ситуація на фронті демонструє відсутність готовності противника підтримувати такі домовленості.

"Ми бачимо, що ворог ігнорує будь-яку ініціативу, спрямовану на деескалацію, продовжує чинити тиск і, звісно, отримує адекватну відповідь", - написав Федоренко.

Водночас контакти американських представників із Москвою та Києвом, на думку комбрига, можуть мати практичну цінність. Насамперед ідеться про формування переговорного механізму, який надалі може використовуватися для розв'язання конкретних гуманітарних та інших питань.

Одним із можливих перших результатів такого формату Федоренко назвав активізацію процесів обміну військовополоненими. Водночас повноцінно впливати на припинення бойових дій переговорна платформа зможе лише після появи реальних умов для відповідних домовленостей.

Оцінюючи позицію Кремля, військовий вважає, що Росія поки не втратила можливості продовжувати війну. Москва також може розраховувати на складніший для України осінньо-зимовий період, тому не матиме достатніх стимулів зупинятися, доки вважатиме подальший тиск вигідним.

Водночас затяжна війна поступово послаблює саму Росію та виснажує її ресурси. Саме накопичення цих проблем, на думку командира "Ахіллеса", може змінити ситуацію вже у найближчій перспективі.

"Є підстави припустити, що реальні умови для припинення вогню виникнуть протягом наступного року", - заявив Федоренко.

Він також застеріг українців від спроб пов'язувати перспективу завершення війни виключно з дипломатичними контактами. Україна, на його думку, має паралельно зміцнювати оборону та зберігати готовність до подальшої боротьби, створюючи умови для майбутнього припинення війни.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник Білого дому зазначив, що до московських переговорів приєдналися представники Ради національної безпеки, Державного департаменту та Міністерства фінансів США. Офіційне джерело повідомило про ширший підхід у складі делегації для опрацювання різних треків. За повідомленнями, представник Мінфіну Джин Ленг брав участь у зустрічах із посланцем РФ Кирилом Дмитрієвим, але не був присутній на аудієнції у президента Путіна.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що для Києва принципово важливо домогтися справедливого і сталого миру, а не лише формального припинення вогню. Представники США охарактеризували переговори як змістовні і висловили готовність продовжувати роботу стільки, скільки буде необхідно. За підсумками першої частини зустрічі було повідомлено про намір долучити до обговорень Велику Британію, Францію та Німеччину.

Президент наголосив на готовності дотримуватися режиму без ударів під час переговорного процесу.

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Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну в 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post і медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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