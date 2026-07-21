Зеленський розглядає питання про відставку Сирського: у Bloomberg назвали ймовірного наступника

Протести проти звільнення Федорова похитнули позиції Сирського - головнокомандувача ЗСУ можуть замінити.

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Відставка Сирського - кого Зеленський розглядає на заміну / Колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, t.me/V_Zelenskiy_official

Про що пише Bloomberg:

Зеленський розглядає заміну Сирського

Головним кандидатом названо генерала Драпатого

Сирського можуть звільнити протягом кількох днів

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського на тлі масштабних протестів з вимогами усунути військового керівника. Про це повідомили два джерела, обізнані з ситуацією, повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, які попросили не називати їхні імена через непублічний характер інформації, Зеленський уже почав вивчати кандидатури на заміну Сирському. Один із співрозмовників агентства зазначив, що український лідер, найімовірніше, обере на цю посаду командувача Об’єднаних сил, генерал-майора Михайла Драпатого, а самого Сирського можуть звільнити протягом кількох днів.

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Михайло Драпатий / Інфографіка: Главред

Друге джерело, однак, вказало на інший статус рішення.

"Рішення про заміну ще не ухвалено, оскільки короткий список, що включає 11 кандидатів, ще не сформовано остаточно", - повідомив він.

Помічник Зеленського Дмитро Литвин відмовився коментувати ситуацію, однак повідомив журналістам, що звільнення Сирського в понеділок (20 липня) малоймовірне. Генеральний штаб України того ж дня опублікував заяву у Facebook, у якій зазначив, що Сирський не був відсторонений від посади і продовжує виконувати свої обов’язки.

Сам Зеленський у дописі в X підтвердив, що зустрічався з Драпатим у понеділок, однак не згадав про будь-які плани щодо заміни головнокомандувача.

Як зазначає Bloomberg, це вже не перші переговори президента з вищими генералами з того часу, як минулого тижня спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

Тисячі людей вийшли на вулиці Києва та інших великих міст, протестуючи проти відставки міністра оборони. Федоров заявив журналістам, що домагався відставки Сирського, звинувачуючи його в гальмуванні військових реформ, однак Зеленський став на бік начальника штабу армії.

Раніше про те, що Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача, повідомляла Financial Times. Глава адміністрації президента Кирило Буданов заявив, що громадська думка з цього питання була почута, і закликав до спокою, повідомило в понеділок видання РБК-Україна, не наводячи додаткових подробиць.

Сирський очолив армію України на початку 2024 року, замінивши на цій посаді генерала Валерія Залужного. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Сирський отримав визнання за успішне командування обороною Києва, а також за контрнаступ, у результаті якого того ж року було звільнено значні території Харківської області.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред ​

Відставка Федорова та масові протести - новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне переформатування уряду.

14 липня Верховна Рада України підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра. Згідно з процедурою, після відставки прем'єр-міністра весь склад уряду автоматично складає повноваження.

15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Після відставки він оприлюднив детальний звіт про роботу команди, перелічивши ключові зміни, яких вдалося досягти за час керівництва оборонним відомством, а також зазначивши напрямки, де реформи ще не завершені.

16 липня Верховна Рада України проголосувала за кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра країни. "За" проголосували 289 народних депутатів, "проти" - 1.

В Україні розпочалися акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Люди вийшли на вулиці з мирними протестами в Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернігові.

За словами радника Офісу президента України Сергія Лещенка, сигнал протестувальників було почуто, але для реалізації рішень потрібен час.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував конфлікт із Федоровим.

"Я сприймав наші стосунки як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інститутами під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким", - сказав Сирський.

Він також закликав не перетворювати суспільну дискусію на боротьбу між окремими особистостями та наголосив, що це лише грає на руку противнику.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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