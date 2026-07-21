Вибухівку сховали в каструлях: СБУ зірвала подвійний теракт в Івано-Франківську

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала спробу подвійного теракту в центрі Івано-Франківська.

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СБУ зірвала подвійний теракт у центрі Івано-Франківська / Колаж: Главред, фото: СБУ

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СБУ запобігла подвійному теракту в Івано-Франківську

Вибухівку маскували під кухонні каструлі з шрапнеллю

Агента завербували в Телеграмі під приводом заробітку

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла підготовці подвійного теракту в Івано-Франківську, який планували російські спецслужби. Вибухи хотіли здійснити у дворі житлового комплексу в центральній частині міста. Про це повідомила СБУ.

За даними відомства, план передбачав два підриви. Перший вибух мав статися на паркінгу шляхом дистанційної активації саморобного вибухового пристрою. Другий - після прибуття на місце події екстрених служб, щоб завдати максимальної шкоди людям, які опинилися б поруч.

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Хто готував теракт в Івано-Франківську

Як встановила контррозвідка, до підготовки злочину залучили місцевого безробітного чоловіка, який шукав швидкий заробіток через Telegram-канали. Саме там він потрапив у поле зору представників російських спецслужб.

Після отримання інструкцій від кураторів із РФ чоловік орендував квартиру з видом на місце, де планувалися вибухи. Щоб куратори могли обрати точну локацію підриву, фігурант приховано розмістив у дворі телефон, підключений до павербанка.

Далі він закупив компоненти для саморобних вибухових пристроїв та за вказівкою ра**истів замаскував їх під звичайні кухонні каструлі. У кожну ємність він мав закласти по 6 кілограмів вибухової речовини, під'єднати детонатори та начинити сотні металевих болтів для збільшення уражаючої дії.

Перший вибуховий пристрій планували залишити серед цивільних автомобілів на парковці. Після його детонації російські куратори мали підірвати другу вибухівку, розміщену неподалік, коли на місце прибудуть мешканці, поліцейські, медики та рятувальники.

Контррозвідники СБУ викрили підготовку теракту на ранньому етапі та не допустили вибухів. Водночас правоохоронці задокументували діяльність агента та встановили причетних до організації злочину співробітників російських спецслужб.

Операцію проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією та обласною прокуратурою.

Чи можуть в Україні почастішати теракти - думка експерта

За словами військового експерта Івана Ступака, наразі РФ застосовує інші методи впливу. Він зауважив, що російські спецслужби можуть організовувати схованки зі зброєю, передавати вибухові засоби та готувати точкові атаки проти українських посадовців або громадських діячів.

"Масові стрілянини як інструмент - це не те, з чим раніше доводилося стикатися. Щодо вибухів - такі випадки були: закладка вибухових пристроїв у громадських місцях із вражаючими елементами. Це більш характерна тактика", - пояснив Ступак.

Ступак наголосив, що повністю виключати нові загрози не можна, однак наразі немає підстав говорити, що масові стрілянини стали системним методом російських спецслужб в Україні.

Теракти в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, правоохоронці України та країн ЄС викрили міжнародну мережу агентів, яку, за даними слідства, координували спецслужби РФ. Група готувала замовні вбивства, диверсії та теракти в Європі, однак злочини вдалося зупинити на етапі підготовки.

Також в Одесі внаслідок вибуху автомобіля Volkswagen постраждали двоє людей. Інцидент стався ввечері 23 травня у Приморському районі міста. Постраждалих із травмами госпіталізували.

Крім цього, у Києві стався вибух у поштовому терміналі під час огляду посилки. Загинув 59-річний працівник, ще двоє людей отримали поранення.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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