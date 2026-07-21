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Тарифи на воду в Києві можуть зрости втричі: скільки коштуватиме куб

Анна Ярославська
21 липня 2026, 09:26
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У столиці планують переглянути вартість централізованого водопостачання та водовідведення через зростання витрат на електроенергію та ремонт мереж.
Тариф на воду
Вода в Києві подорожчає до 88 гривень за кубометр / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • Тариф на воду в Києві може зрости на 58,52 грн
  • Загальний тариф підвищиться до 88,90 грн
  • Київводоканал пояснив причини підвищення тарифів на воду

У Києві планується переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення, і в разі ухвалення рішення загальний тариф може зрости на понад 50 гривень. Про це повідомили в Київводоканалі у відповідь на запит РБК-Україна.

Київводоканал уже надав столичній владі розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, водопостачання коштуватиме 50,69 гривні за 1 куб. м замість нинішніх 16,16 грн, а водовідведення обійдеться в 38,21 гривні за 1 куб. м замість 14,22 грн.

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Якщо міська влада затвердить ці пропозиції, загалом тарифи на воду в столиці зростуть на 58,52 гривні за один кубічний метр - до 88,90 грн.

Чому виникла необхідність підвищення тарифів на воду

У Київводоканалі пояснюють, що перегляд тарифу до економічно обґрунтованого рівня є вимушеним кроком, а не самоціллю.

"Його мета - не підвищення платежів як таке, а забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення столиці в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури", - йдеться у відповіді на запит.

Необхідність підвищення цін на підприємстві пояснюють одразу кількома факторами. Зокрема, витрати на електроенергію, що становлять левову частку тарифу, зросли втричі порівняно з 2022 роком, а вартість паливно-мастильних матеріалів збільшилася більш ніж удвічі. Ціни на окремі реагенти для очищення води підвищилися майже втричі, тоді як через значний знос мереж та атаки РФ істотно зросли витрати на запчастини та проведення ремонтних робіт.

Додатковим фактором стало й підвищення рівня мінімальної та середньої зарплати працівників підприємства.

Для підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні потрібна політична воля

Експерт з енергетики Володимир Омельченко заявив, що передумови для поступового підвищення цін на комунальні послуги вже є. Але це питання політичної готовності уряду.

"Фактично існуючий тариф для населення є збитковим, тому думаю, що під впливом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу вже виникла ситуація, назріла така ситуація, щоб дійсно поступово підвищувати тариф для населення", - підкреслив він.

Тарифи на воду в Україні - новини

Як писав Главред, у Тернополі планують істотно підвищити вартість водопостачання та водовідведення. Попередньо тариф планували встановити на рівні 98,59 гривні за один кубічний метр. Однак наразі робоча група, створена з ініціативи міськради, шукає шляхи зниження фінансового навантаження на споживачів.

У Житомирі найближчим часом можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. КП Житомирводоканал вже розпочало активну інформаційну кампанію, пояснюючи мешканцям міста неминучість такого кроку, а в міській раді офіційно підтвердили, що процес підготовки нових розрахунків уже розпочато.

У Рівному також можуть змінити тариф на воду. Головна причина - діючі тарифи не змінювалися з початку 2022 року, через що підприємство щомісяця зазнає збитків у мільйонному розмірі.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що комунальні тарифи в Україні продовжують зростати навіть в умовах війни. За його словами, зокрема, Міністерство економіки розглядає можливість щорічного підвищення тарифів на електроенергію на 25% у 2026–2028 роках.

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Про персону: Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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