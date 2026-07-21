Тарифу в 90 грн для киян не буде: у КМДА назвали реальну ціну на воду

Київрада спростувала інформацію про підвищення тарифу на воду втричі. Столична влада не затвердила економічно обґрунтований тариф.

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Тариф на воду у розмірі 90 гривень за кубометр поки що не запровадять / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Тариф у майже 90 грн за кубометр не вводиться -

Для киян діятиме ставка 63,79 грн за кубометр

Сім'я з трьох осіб платитиме на 200–300 грн більше

Тариф на воду майже 90 гривень за кубометр, який раніше розрахував "Київводоканал", для мешканців столиці не запроваджується - місто не погодило таку ставку. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Йдеться про економічно обґрунтований тариф, який розрахував Київводоканал, однак поки що він не застосовуватиметься. Натомість для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 гривні за кубометр.

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"Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році", - повідомили в КМДА.

Зазначається, що з урахуванням середньостатистичного споживання холодної води в Києві для сім’ї з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 гривень.

Зазначимо, що в містах з населенням до 100 тисяч осіб тарифи затверджують місцеві органи влади на основі розрахунків комунальних підприємств, що надають відповідні послуги.

Раніше тарифи для обласних центрів встановлювала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Однак з 11 березня 2026 року набрав чинності закон № 4777, яким ці повноваження передали органам місцевого самоврядування.

Єдиного тарифу на воду в Україні немає, адже кожен водоканал формує власні розцінки, які затверджують або НКРЕКП, або місцева влада. Вартість послуг також залежить від конкретного постачальника та типу підключення будинку.

Станом на травень 2026 року тарифи на водопостачання та водовідведення для населення у багатьох містах України залишалися на рівні лютого 2022 року.

У Києві зростуть тарифи на воду

Як писав Главред, Київводоканал уже надав столичній владі розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, водопостачання коштуватиме 50,69 гривні за 1 куб. м замість нинішніх 16,16 грн, а водовідведення обійдеться в 38,21 гривні за 1 куб. м замість 14,22 грн.

Якщо міська влада затвердить ці пропозиції, загалом тарифи на воду в столиці зростуть на 58,52 гривні за один кубічний метр - до 88,90 грн.

У Київводоканалі пояснюють, що перегляд тарифу до економічно обґрунтованого рівня є вимушеним кроком, а не самоціллю.

Нагадаємо, у Тернополі також планують істотно підвищити вартість водопостачання та водовідведення. Попередньо тариф планували встановити на рівні 98,59 гривень за один кубічний метр. Однак наразі робоча група, створена з ініціативи міськради, шукає шляхи зменшення фінансового навантаження на споживачів.

У Рівному також можуть змінити тариф на воду. Головна причина - діючі тарифи не змінювалися з початку 2022 року, через що підприємство щомісяця зазнає збитків у мільйонному розмірі.

Чи можуть в Україні підвищити тарифи для населення - думка експерта

За словами експерта з енергетики Юрія Корольчука, тариф на електроенергію в Україні може зрости до 5–5,5 гривень за кВт·год. Тарифи на інші комунальні послуги залишаються замороженими, але це може бути тимчасовим явищем.

Незабаром можуть зрости й тарифи на воду та тепло. Зокрема, тариф на воду під час повномасштабної війни проти країни-агресора Росії намагалися підвищити вже двічі.

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Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація - місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

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