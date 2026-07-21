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У Липецьку - вибухи: під удар міг потрапити завод, який постачав сталь для ракет

Анна Ярославська
21 липня 2026, 07:42
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Пожежа спалахнула в районі місцевої ТЕЦ та заводу НМЛК. Що саме постраждало, поки що невідомо.
Напад на Липецьк
Атака на Липецьк сталася в ніч на 21 липня 2026 року / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Ключові факти:

  • У Липецьку вночі пролунали вибухи та спалахнула велика пожежа
  • Горить територія площею 2,5 тис. кв. м
  • Під загрозою - об’єкт НЛМК та ТЕЦ-2, що забезпечує місто теплом

У ніч на 21 липня пролунали вибухи в російському Липецьку. Перед цим було оголошено ракетну небезпеку. Після атаки виникла пожежа на території між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом. Що саме було атаковано і горить - поки що невідомо.

"У Липецьку після оголошення ракетної небезпеки спалахнула пожежа в районі ТЕЦ", - написав моніторинговий канал Exilenova+ о 03:39.

відео дня

Були опубліковані кадри з Липецька - над містом видно стовпи диму.

Напад на Липецьк
Атака на Липецьк / Фото: t.me/exilenova_plus
Напад на Липецьк
Атака на Липецьк / Фото: t.me/exilenova_plus

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що "у Липецьку на території виробничих об’єктів на вулиці Передельській сталося загоряння на відкритому майданчику".

"Площа пожежі становить близько 2,5 тисячі квадратних метрів. До місця події направлено додаткові сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів. Усі оперативні служби працюють на місці. Інформація про причини виникнення пожежі та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Наслідки атаки на Липецьк:

Знімок екрана
Скріншот

Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) - найбільший сталеливарний комбінат у Росії, який виробляє близько 20% усієї російської сталі. Пропагандистські ЗМІ заявляють, що завод займається виробництвом цивільної продукції, проте сталь НЛМК купують, зокрема, компанії, що спеціалізуються на виробництві ракет.

Липецька ТЕЦ-2 - одна з найбільших теплоелектростанцій Чорнозем’я, забезпечує теплом м. Липецьк та деякі промислові підприємства району.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 20 липня та вранці в понеділок дрони атакували Москву та Підмосков’я. У регіоні зафіксовано кілька осередків загоряння. Під удар потрапив індустріальний парк "Південні Ворота" в Домодєдово, логістичний хаб Wildberries під Подольськом та нафтобаза. Також було атаковано промисловий парк "Гривно" в Мотовилово.

Вночі на 18 липня безпілотники атакували низку регіонів Росії. Під ударами опинилися логістичні об’єкти, нафтобаза та інфраструктура в кількох містах.

Зокрема, у місті Котовську Тамбовської області після атаки дронів виникла масштабна пожежа на складах логістичного центру Wildberries.

Вночі на 13 липня країна-агресор Росія потрапила під удар дронів. Безпілотники атакували Москву та Ставропольський край.

12 липня сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ, десяти танкерам і чотирьом поромам противника в акваторії Азовського моря.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

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