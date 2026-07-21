Жінка окупанта переїхала в чужу оселю і поскаржилась на бруд - реакція українців

Після реакції українців жінка закрила один із профілів і висловила свою позицію.

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Росіянка скаржиться на бруд у чужій квартирі / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Жінка окупанта поскаржилася на бруд в чужій квартирі

Українці активно прокоментували допис росіянки

Росіянка заявила, що "у кожного своя правда"

На тимчасово окупованих територіях військовослужбовці країни-агресорки Росії та їх сім'ї часто незаконно поселяються в домівки українців. Іноді вони навіть виганяють українців, які залишилися на ТОТ з квартир.

У соцмережі Threads жінка одного з окупантів поділилася подібною історією. Вона опублікувала відео переїзду на третю за тиждень квартиру.

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Публікація з відео росіянки в Instagram / фото: скріншот

Росіянку не бентежило те, що вона фактично "окупувала" чужу квартиру, натомість почала насміхатися з того, що житло було брудним.

Вона показала, як довго відмивала холодильник і викидала речі, які найімовірніше належали власникам квартири на смітник.

Цей допис побачили українці і залишили багато коментарів. Зокрема росіянку спитали, як вона буде спати вночі та пообіцяли, що на неї звернуть увагу Сили оборони України.

Реакція росіянки на коментарі українців / фото: скріншот

Через хвилю хейту від українців жінка зробила свій профіль у Threads приватним, однак в Instagram відео залишила. Також росіянка прокоментувала реакцію українців.

"Доброго ранку називається. Під моїм постом стільки коментарів, я навіть не бачила їх... Я не говорю на цю тему поза сім'єю. У кожного своя правда, ніяк не реагую на подібне. Тому що я знаю, що з подібним стикаються всі мами і дружини військових. Ми просто малимося про їх швидке повернення, намагаємося полегшити і їм і собі цей шлях", - написала вона.

Реакція росіянки на коментарі українців / фото: скріншот

Скандали з росіянами - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Грузії розгорівся скандал навколо конфлікту між російськими туристками та гостями весілля в одному з готелів Кахетії. Відео, на якому чоловік вдарив жінку, швидко поширилося мережею та викликало хвилю обговорень.

Напередодні у Туреччині на туристів з Росії дивним чином падали пляшки з балкона. Після події їх ще побили охоронці. Персонал при цьому поводився досить спокійно.

Раніше на пляжі Туреччини відбувся конфлікт між українками і росіянами. Один з росіян грубо висловлювався у бік мам з дітьми з України, які перебували там на відпочинку, потім почав ображати усіх українців загалом і врешті-решт зізнався, що він нібито особисто вбивав українців на фронті.

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Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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