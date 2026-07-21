Соратниця Трампа Лора Лумер, яка раніше була на боці РФ, прибула в Україну

Після прибуття до Києва блогерка різко відреагувала на заяву російської пропагандистки.

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Лумер чітко дала зрозуміти пропагандистці, що думає про РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube, x.com/M_Simonyan

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В Київ приїхала Лора Лумер

Блогерка назвала себе жертвою російської пропаганди

Лумер назвала Росію жорстокою і виступила на підтримку України

Ультраправа активістка та блогерка з оточення президента США Дональда Трампа Лора Лумер, яка раніше підтримувала країну-агресорку Росію, приїхала до України.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі X. Поява Лумер у Києві неабияк збентежила російську пропагандистку Маргариту Симоньян. Вона залишила коментар під дописом Лумер.

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"Чекаю на збалансований репортаж з Києва. Треба віддати належне пані Лумер, нам справді подобалися її колонки для RT у минулому", - написала росіянка.

Я не в России, потому что я не пропагандист. pic.twitter.com/VD83wjgQNq - Laura Loomer (@LauraLoomer) July 20, 2026

Лумер у відповідь зазначила, що вона може видалити її колонки з російського державного пропагандистського ЗМІ, або залишити як нагадування про те, що вона теж колись "стала жертвою російської пропаганди, але тепер бачить правду".

"Я рада бути тут, Маргарито! Я щойно прибула до України. Дорога сюди зайняла цілу вічність через російських терористів, які зруйнували авіасполучення. Після 30 годин подорожі я з нетерпінням чекаю можливості показати мільйонам прихильників Трампа та американцям, наскільки жорстокою є Росія і чому наступними можуть стати Сполучені Штати, якщо ми не прокинемося й не усвідомимо небезпеку, яку несе ідеологія багатополярності", - наголосила блогерка.

Відповідь блогерки російській пропагандистці / фото: скріншот

У РФ пропагандисти підняли "бунт"

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, російські пропагандисти розкритикували заяви окупаційної влади про нібито повний захист сухопутного маршруту до Криму від українських ударів.

Вони заявили, що російські військові не контролюють ситуацію, а українські дрони продовжують атакувати важливу логістичну артерію. Російські військові блогери також спростували версію про те, що зниження кількості уражень російської техніки стало результатом ефективної роботи російської протиповітряної оборони.

Російські пропагандисти - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що російський пропагандист Захар Прилєпін почав панікувати через війну в Україні. За його словами, армія РФ почала втрачати території, про що мовчить командування РФ. Він зауважив, що тенденції на фронті погіршуються для росіян.

Напередодні також пропагандист Ігор Дімітрієв заявив, що війна в Україні може закінчитися лише поразкою РФ. На його думку, в Кремля вже не залишилося варіантів, як "вийти з ситуації без великих втрат".

Раніше російські пропагандисти активно поширювали інформацію про нібито плани Великої Британії та Франції надати Україні ядерну зброю. Але ці заяви є безпідставними і свідчать про спроби Кремля впливати на громадську думку всередині РФ.

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Про персону: Лора Лумер Лора Лумер - американська ультраправа політична активістка, конспіролог, та інтернет-особистість, пише Вікіпедія. Народжена в Тусоні, штат Аризона. Лумер працювала активісткою в кількох організаціях, включаючи Project Veritas, Geller Report, Rebel News та InfoWars. Вона називала себе "пробілою націоналісткою" та "гордою ісламофобкою", неодноразово роблячи расистські та антимусульманські заяви в громадських місцях. Наразі вона веде шоу Loomer Unleashed, яке транслюється щотижня на Rumble.

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