У РФ пропагандисти підняли 'бунт' проти Кремля через брехню про Крим - ISW

Російські мілблогери публічно спростували заяву окупаційної влади про безпеку головної траси до Криму від українських дронів.

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Пропагандисти в РФ пішли проти Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, NASA

Ключові факти:

Мілблогери спростували заяви про контроль над М-14

ISW нарахував 4 удари по трасі з 1 по 20 липня

Кампанія відрізала частину наземного шляху до Криму

Російські пропагандисти розкритикували заяви окупаційної влади про нібито повний захист сухопутного маршруту до Криму від українських ударів. Вони заявили, що російські військові не контролюють ситуацію, а українські дрони продовжують атакувати важливу логістичну артерію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Причиною нового конфлікту в російському інформаційному просторі стала зустріч російського лідера Володимира Путіна з гауляйтером окупованої частини Запорізької області Євгеном Балицьким. Під час розмови Балицький заявив, що російські війська нібито повністю захистили від атак українських безпілотників трасу М-14 (Р-280) Ростов-на-Дону - Крим, а також енергетичні об'єкти регіону.

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За його словами, окупаційна адміністрація начебто забезпечила безпеку ключових об’єктів інфраструктури, які використовуються для постачання російських військ і забезпечення окупованого півострова. Однак такі заяви викликали обурення навіть серед прихильників війни проти України. Російські Z-блогери заявили, що слова Балицького не відповідають дійсності.

Вони наголосили, що українські сили продовжують регулярно завдавати ударів по трасі М-14, яка має стратегічне значення для російської логістики. За даними російських джерел, загроза атак українських безпілотників змусила перевізників пального до Криму стикнутися зі значним зростанням страхових витрат через ризик втрати вантажів.

Російські військові блогери також спростували версію про те, що зниження кількості уражень російської техніки стало результатом ефективної роботи російської протиповітряної оборони. За їхніми словами, причина полягає в тому, що рух транспорту цією трасою фактично скоротився через побоювання нових атак українських безпілотників.

Скільки атак зафіксували на трасі до Криму

Аналітики ISW зазначають, що з 1 по 20 липня було зафіксовано щонайменше чотири підтверджені удари вздовж траси М-14. Ці атаки стали продовженням української кампанії зі створення проблем для російських шляхів постачання до Криму, яка активізувалася ще у травні-червні.

За оцінками ISW, використання українських дронів середньої дальності змусило Росію перекидати додаткові ресурси для захисту маршруту. Попри спроби РФ посилити захист, Силам оборони України вдалося щонайменше частково ускладнити використання цієї дороги як ключового сухопутного коридору до окупованого Криму.

Як втрата Криму вплине на РФ - думка експерта

Головний редактор Sotnik-TV, журналіст і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду розповів, що втрата Криму стане серйозним ударом для Кремля, однак не обов’язково призведе до падіння режиму Володимира Путіна.

За його словами, реакція російської влади залежатиме від дій найближчого оточення Путіна та пропагандистської машини. Він зазначив, що незручні питання в суспільстві швидко будуть придушені інформаційною кампанією Кремля.

"А заради чого тоді було "СВО"? Де тепер наші цілі? Такі питання обов'язково виникнуть, але дуже швидко все це буде заглушено й згладжено пропагандою", - заявив Сотник.

Він припустив, що російська влада може спробувати пояснити втрату півострова черговою пропагандистською версією, переклавши відповідальність на інших. Водночас, за словами журналіста, звільнення Криму може стати серйозним ударом по моральному стану російської армії.

Ситуація в Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 липня тимчасово окупований Крим знову атакували безпілотники. Вибухи пролунали у Сімферополі та Севастополі, а поблизу Сімферополя після атаки спалахнула пожежа.

Також у ніч на 18 липня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Вибухи пролунали в районі аеродрому "Гвардійське", Севастополі, Феодосії та Керчі.

Крім цього, серія атак українських безпілотників по російських танкерах та інших суднах суттєво ускладнила логістику РФ в Азовському морі. Через загрозу нових ударів Росія навіть була змушена тимчасово обмежити рух суден каналом Дон - Азов.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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