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Чергова фейкова "перемога" РФ в Костянтинівці: в ISW розповіли, яка ситуація насправді

Дар'я Пшеничник
21 липня 2026, 12:16
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Інститут вивчення війни зафіксував лише часткову інфільтрацію окупантів у місто та поставив під сумнів автентичність відеодоказів Кремля.

Всу, Константиновка
Яка поточна ситуація у Костянтинівці / Колаж: Главред, фото: скріншот с DeepState, УНІАН

Головне з новини:

відео дня
  • Росія заявила про взяття Костянтинівки 19-20 липня
  • ISW не підтвердив жодних успіхів окупантів у місті
  • Аналітики запідозрили відео росіян у монтажі ШІ

Росія хвалиться взяттям Костянтинівки на Донеччині, однак підтверджених успіхів окупанти там не досягли - попри безперервні штурми міста та околиць 19 і 20 липня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Один із так званих російських мілблогерів натякнув, що частина загарбників могла увійти до Олексіївки-Дружківки на північний захід від Костянтинівки. За оцінкою американських аналітиків, це перший випадок, коли такий блогер підтвердив перебільшене твердження начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито досягнення окупантами цього населеного пункту.

"В ISW отримали докази, які дозволяють оцінити, що станом на 20 липня російські війська проникли на відстань до п'яти кілометрів від Олексіївки-Дружківки. Інший мілблогер стверджував, що російські війська увійшли до Осикового на північний захід від Костянтинівки", - йдеться у звіті Інституту.

Відео з прапором окупантів визнали підозрілим

19 липня 4-та окрема мотострілецька бригада РФ оприлюднила відео, на якому російські військові встановлюють прапор у Будинку культури в західній частині Костянтинівки та заявляють про полон двох українських військовослужбовців. У Росії намагалися видати ці кадри за доказ повного захоплення міста, стверджуючи, що на них зображені саме ті бійці ЗСУ, які раніше знімалися з українськими прапорами у цій же будівлі.

Аналітики ISW поставили під сумнів автентичність цих кадрів.

"Це відео не є підтвердженням встановлення російського контролю над Костянтинівкою. ISW має підстави вважати, що російські відеозаписи є зміненими за допомогою штучного інтелекту", - йдеться у звіті.

У ISW додають, що поява цього відео не змінила їхню оцінку ситуації на місцевості, адже проросійські джерела й раніше заявляли про нібито взяття Будинку культури.

Полк "Скала" підтвердив полон бійців, але не здачу міста

Український 425-й окремий штурмовий полк "Скала", який 18 липня публікував власне відео військових у цій же будівлі, визнав, що окупанти захопили в полон двох бійців із того запису. Водночас у підрозділі спростували російські твердження про повне захоплення Костянтинівки.

"ISW не виявила достатніх доказів, щоб оцінити, що українські сили здійснюють контроль у межах усіх адміністративних меж Костянтинівки. ISW продовжує оцінювати, що російські війська проникли на значну частину Костянтинівки, але ці окремі інфільтратори не контролюють багато районів міста, куди вони проникли", - зауважують аналітики Інституту.

У боях за Костянтинівку аналітики вперше зафіксували підрозділи 2-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ, хоча інші частини цього полку діють на цьому напрямку вже кілька місяців.

"Це перший випадок, коли ISW спостерігає підрозділи 2-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку, що діють на полі бою, хоча підрозділи 78-го мотострілецького полку діють на Костянтинівському напрямку вже кілька місяців", - підсумовують аналітики ISW.

Чергова фейкова 'перемога' РФ в Костянтинівці: в ISW розповіли, яка ситуація насправді
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Де Росія може відкрити новий фронт

Главред писав, що за словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, Росія розглядає можливість наступу на Чернігівщину не лише з території Білорусі, а й власними силами з прикордонних районів.

Такий сценарій військові вважають навіть більш імовірним. Українське командування вже враховує подібний варіант розвитку подій і не виключає спроб розширити зону контролю саме на цьому напрямку.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Запорізькому напрямку бійці РДК зачистили від ворога 9 квадратних кілометрів території, взяли в полон 24 російських солдатів і ліквідували 80 окупантів.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони відкинули російських окупантів поблизу Маліївки, Січневого, Новогеоргіївки та Запорізького у Дніпропетровській області, розширивши "сіру зону" на фронті.

Напередодні українські військові повідомляли про успішне проведення наступальної операції в Дніпропетровській області. Сили оборони відновили контроль над шістьма населеними пунктами.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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