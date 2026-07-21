Актори Тишкевич і Томусяк розкрили стать свого первістка

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк поділилися радісною новиною та розкрили головну інтригу.

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Томусяк і Тишкевич чекають на першу дитину / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Коротко:

На кого чекають Тишкевич і Томусяк

Як вони дізналися стать дитини

Відома українська актриса Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк, які незабаром стануть батьками первістка, влаштували гендер-паті, де дізналися стать своєї першої дитини.

Як виявилося, пара популярних акторів чекає на хлопчика. Про це щасливі майбутні батьки повідомили у своєму Instagram.

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Томусяк і Тишкевич чекають на хлопчика / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Пара влаштувала вечірку з тортом. Вони розбили декоративний м’ячик, і виявилося, що вони чекають на хлопчика. У одному з інтерв’ю напередодні вони говорили, що схиляються до дівчинки, але згодом їм почало здаватися, що вони стануть батьками хлопчика.

Томусяк і Тишкевич чекають на хлопчика / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Томусяк і Тишкевич чекають на хлопчика / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Напередодні актори взяли участь у романтичній фотосесії, де продемонстрували свої романтичні та теплі стосунки.

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Про особу: Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич - українська актриса кіно та телебачення, телеведуча. Актриса почала зніматися у 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Загалом у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші. Крім того, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової у серіалі "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, а також роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв’ю, для ролі акушера-гінеколога у "Жіночому лікарі" вона консультувалася з мамою, і в неї зникла фобія тримати на руках немовлят.

7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилася на зйомках серіалу "Безсмертник".

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