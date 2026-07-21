Атака на Крим: у Сімферополі — масштабна пожежа в районі логістичного центру

Дрони могли вразити логістичний центр компанії "ПУД".

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Атака на Крим - дрони завдали удару по Сімферополю та Севастополю / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Дрони атакували Сімферополь і Севастополь

Поблизу Сімферополя спалахнула масштабна пожежа

Ціллю могла стати логістична база мережі "ПУД"

У ніч на 21 липня безпілотники вкотре атакували тимчасово окупований Крим, спричинивши серію вибухів у Сімферополі та Севастополі. Поблизу Сімферополя після атаки спалахнула масштабна пожежа, повідомляють аналітики Telegram-каналу Кримський вітер.

OSINT-канали з посиланням на свідчення очевидців припускають, що дрони могли вразити логістичний центр компанії "ПУД", розташований у селі Чистеньке Сімферопольського району - спочатку там було чутно прольоти дронів, потім - вибухи, після чого сталося загоряння.

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"За повідомленнями наших підписників, у селі Чистеньке Сімферопольського району горить великий оптово-розподільчий центр мережі "ПУД", - пишуть аналітики каналу.

"Ця інформація потребує підтвердження", - додали монітори.

Експерти уточнюють, що "ПУД" ("Продукти біля дому") - велика торговельна мережа, яка працює в Криму з 2015 року на базі захоплених Росією магазинів української мережі "АТБ", спеціалізується на продажу продовольства та налічує понад 8 тисяч товарних позицій. Юридична адреса мережі - у російському Краснодарі, а фізична - в окупованому Сімферополі.

На момент публікації жодних офіційних підтверджень про ураження цього об’єкта окупантами не надходило. Через деякий час аналітики уточнили, що "влучання" могло статися по будівлі, розташованій поруч із логістичним центром, а перед цим у самому Сімферополі пролунала серія вибухів, і на околицях міста спостерігалося яскраве сяйво.

Атака дронів на Севастополь

Крім того, вночі в окупованому Севастополі було чутно вибухи та активну діяльність російських мобільних вогневих груп. Так званий губернатор міста Михайло Развожаєв близько 01:00 повідомив, що в Севастополі працює ППО, намагаючись відбити атаку дронів.

"Наші військові ведуть роботу зі знищення ворожих БПЛА за допомогою різних засобів ураження, зокрема стрілецької зброї", - зазначив окупаційний губернатор.

За його словами, у районі Північної сторони збито щонайменше два безпілотники.

Дивіться відео - Вночі в Криму пролунали вибухи:

Атаки на Крим - новини

Як писав Главред, у ніч на 14 липня тимчасово окупований Крим атакували дрони. Під удар, ймовірно, потрапили енергетичні об’єкти окупантів, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, вибухи та стрілянину було чутно в Керчі. Кримський міст було перекрито на тлі обстрілу.

У ніч на 12 липня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. У Севастополі ввели обмеження на електропостачання, а окупаційна влада заявила про атаку безпілотників і роботу ППО.

Ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи лунали у районах міст Саки та Сімферополь, після чого у багатьох місцевих мешканців почалися перебої з електропостачанням.

У ніч на 10 липня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. За попередніми даними, у місті було завдано удару по електроподстанції ПС 110/10 кВ "Мійнакі", яка є важливим енергетичним вузлом.

​Найгучніші атаки на Кримський міст ​ / Інфографіка: Главред

Крим став головною вразливістю РФ - Politico

Окупований Крим, який Кремль довгі роки позиціонував як недоторканний форпост своєї військової могутності, стрімко перетворюється з головного досягнення російського диктатора Володимира Путіна на критичну вразливість РФ. Про це пише видання Politico.

Півострів спочатку замислювався Москвою як ключовий плацдарм для контролю над Чорним морем і символ імперських амбіцій російського президента. Однак зараз ці плани перебувають під загрозою.

Журналісти зазначають: війна в Україні почалася з анексії півострова у 2014 році й закінчиться саме в Криму.

"Крим - це золотий ключ до імперських амбіцій Росії", - заявив Ілля Павленко, колишній заступник голови Головного управління розвідки України.

Загороднюк вважає, що в України є приблизно рік, щоб розвинути технологічну перевагу, яка зараз дозволяє чинити тиск на Росію.

"Звісно, [Росія] зрештою скопіює нас. Ми, безперечно, не можемо дозволити собі втрачати час", - підкреслив він.

Хоча Україна сподівається зробити утримання півострова ще складнішим і дорожчим для Росії, ніж воно вже є, для самої України утримати його, ймовірно, буде так само складно і дорого.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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