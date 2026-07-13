Чому Зеленський вирішив змінити прем’єра: що стоїть за перезавантаженням уряду

Розповідаємо, чому змінюють уряд, хто може очолити Кабмін і яку посаду може отримати Юлія Свириденко.

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Чому Зеленський вирішив змінити прем’єра / Колаж: Главред, фото: kmu.gov.ua, Юлія Свириденко, Сергій Корецький

Читайте в матеріалі:

Чому Зеленський вирішив змінити прем’єр-міністра

Чому Сергій Корецький став головним претендентом на посаду прем’єра

Як відреагували на оновлення українського уряду в ЄС

Президент України Володимир Зеленський оголосив про масштабне перезавантаження уряду. Чинна очільниця Кабміну Юлія Свириденко залишить свою посаду, а на її місце президент уже проводить консультації з можливими кандидатами. Серед них, за даними ЗМІ, - голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Главред з’ясував, чому Зеленський вирішив змінити склад уряду, яку посаду може отримати Юлія Свириденко та хто може очолити Кабмін.

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Чому йде Юлія Свириденко

12 липня Зеленський повідомив, що кадрове оновлення уряду має забезпечити реалізацію оновленої політичної стратегії держави.

Водночас президент не уточнив, яку саме посаду може отримати Юлія Свириденко після відставки. За інформацією BBC News Україна, яке поспілкувалося зі співрозмовниками в Офісі президента, Кабінеті міністрів та Верховній Раді, прем’єрку можуть призначити послом України у США.

Одразу кілька співрозмовників видання на Банковій підтвердили, що після завершення роботи в уряді Свириденко планують направити до Вашингтона.

Зазначається, що про майбутні кадрові перестановки в уряді стало відомо ще до офіційної заяви президента.

"Це стало неочікуваним для багатьох. Хоча дух того, що "ми допрацьовуємо рік" витав уже десь з місяць", - розповіли співрозмовники видання.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Якщо Свириденко очолить дипломатичну місію у Вашингтоні, нинішня посол України у США Ольга Стефанішина має залишити свою посаду. Один зі співрозмовників BBC News Україна пояснив це так:

"Стефанішину терміново потрібно зняти", - сказав співрозмовник, обізнаний із деталями рішення.

За словами джерела, причиною є кримінальне провадження щодо Стефанішиної, однак про яке саме провадження йдеться - уже відкрите чи нове - співрозмовник не уточнив.

Ще один співрозмовник BBC News Україна в Офісі президента наголосив, що кадрові зміни не пов’язані з претензіями до роботи самої Свириденко.

"До Юлі жодних зауважень чи питань не було. Це (перезавантаження уряду. - Ред.) не про Юлю історія, а про Кабінет міністрів. Але є питання по Вашингтону: як відчуваємо, Олі доведеться повертатись, і, відповідно, потрібна сильна фігура на Вашингтон, щоб вести справи там", - пояснили на Банковій.

Водночас агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що Ольга Стефанішина залишає дипломатичну службу за власним бажанням.

"Президент задоволений її роботою", - йдеться в повідомленні агентства з посиланням на джерело.

Про персону: Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина - українська юристка. Посол України в США (з 27 серпня 2025 року). Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (2020-2025). Міністерка юстиції (2024-2025). Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) - за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Керівник аналітичного центру "Ділова столиця", колишній народний депутат Вадим Денисенко у колонці для NV він пов’язує можливу відставку Свириденко зі зміною політичної конфігурації влади.

"Свириденко була частиною системи Єрмака, якому потрібен був слухняний виконавець на посаді голови уряду. В системі, де немає Єрмака, Свириденко як виконавець поставлених вище задач просто не потрібна. І це попри те, що Свириденко перевзулася відразу після звільнення Єрмака", - пише Денисенко.

Чи стане Сергій Корецький новим прем'єр-міністром України

Одним із головних питань після анонсу кадрових змін стало те, хто очолить Кабінет міністрів. Серед основних претендентів на посаду прем’єра ЗМІ називають голову НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

12 липня президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з міністрами та топпосадовцями держави. Серед них був і Сергій Корецький. За підсумками зустрічі глава держави подякував йому "за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній - Укрнафти та Нафтогазу".

Сергій Корецікий / Фото: ОП

За даними РБК-Україна, кандидатуру Корецького на посаду прем’єр-міністра розглядали вже давно, однак раніше він відмовлявся очолити уряд.

Водночас агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на обізнаного співрозмовника повідомило, що президент уже запропонував Корецькому очолити Кабінет міністрів.

"Президент провів розмову з декількома кандидатами. Корецький – один із них. Президент дійсно запропонував йому можливість очолити уряд", - сказав агентству ознайомлений з процесом співрозмовник.

За його словами, рішення пов’язане з тим, як Корецький проявив себе під час проходження попереднього опалювального сезону.

"Сергію вдалося вибудувати правильну та результативну стратегію, сформувати конструктивні відносини з західними партнерами. Завдяки цьому він залучив достатньо коштів та закупив достатньо газу для проходження зими", - зазначив співрозмовник.

Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі, директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта", голова правління НАК "Нафтогаз України", пише Вікіпедія.

На думку Денисенка, після відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента потреба в Юлії Свириденко як виконавці попередньої моделі управління зникла, а в новій системі координат влада шукає людину, яка зможе продемонструвати результат.

В новій системі координат потрібен хтось, хто може показати диво. В силу відсутності лавки запасних єдиним кандидатом, від якого хочуть очікувати на диво, є Корецький", - пише Денисенко.

Водночас експерт вважає, що потенційний новий прем’єр є насамперед технократом, а не політиком, тому не варто очікувати від нього кардинальних змін.

"Корецький перш за все не політик. Поки він чистий технократ, трудоголік, дуже чіткий в поставлених задачах і вимогливий до виконання. Але він людина без команди. Він, де-факто, буде парашутистом-одинаком, який працюватиме в старій системі координат. Ніякого дива він, безумовно, не покаже. Але й провалів, з великою долею імовірності, точно не допустить.

Повторю те, що говорив багато разів: ми маємо глибинну управлінську кризу, яка не вирішується появою нових гравців. Тому Корецький - це непоганий вибір, який кардинально нічого не покращить. Але в кризовій зимі може бути корисним", - підсумував Денисенко.

В ЄС відреагували на оновлення українського уряду

На анонсовані кадрові зміни в уряді України відреагували і в Європейському Союзі, повідомляє "Європейська правда". Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що формування уряду є внутрішньою справою України. Водночас вона наголосила, що для Європейського Союзу важливо, аби новий склад Кабінету міністрів продовжив реалізацію реформ, необхідних для просування України до членства в ЄС.

"Для нас також важливо, щоб робота над реформами тривала, адже ми хочемо просувати програму розширення, а тому маємо переконатися, що Україна здійснює реформи зі свого боку; водночас ми маємо співпрацювати з тими людьми, кого призначить народ чи уряд, тож нам доведеться працювати саме з цими людьми", - сказала Каллас.

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Про персону: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, керівник аналітичного центру Ділова Столиця, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

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