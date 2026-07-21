Зона 'вільного полювання': українські дрони відкрили новий фронт проти логістики РФ

Українські оператори отримали технологію, яка перетворює тилові автомагістралі РФ на зону "вільного полювання".

https://glavred.net/war/zona-svobodnoy-ohoty-ukrainskie-drony-otkryli-novyy-front-protiv-logistiki-rf-10782191.html Посилання скопійоване

Україна знайшла нову вразливу зону в тилу РФ / Колаж: Главред, фото: 22-га окрема механізована бригада

Головне з новини:

відео дня

Дрони України вражають цілі на 20-300 км від фронту

РФ не має ресурсів для оборони цієї зони

Оператори "сіють хаос" на глибину до 100 км

Завдяки українським ударним безпілотникам середнього радіуса дії під ударом опинився раніше "безпечний" тил окупантів. Можливість уражати військові об’єкти за сотні кілометрів від передової створює серйозні проблеми для логістики ворога та руйнує його звичні маршрути постачання, пише Business Insider.

Технологія, яка стоїть за цим проривом, доволі проста у виконанні, але має масштабний ефект. Українські оператори встановлюють на безпілотник термінал Starlink, щоб забезпечити апарату доступ до інтернету, виводять його "на критично важливі автомагістралі", а далі починається так зване вільне полювання.

"Ці автомагістралі настільки перевантажені військовою логістикою, що було б дуже важко не знайти цілі", - зазначив колишній оператор дронів Дмитро Жлуктенко (Лібер), який нині працює аналітиком із вивчення бойового досвіду в 413-му полку безпілотних систем RAID.

За його словами, оператори сіють "хаос" на глибину до 100 кілометрів у тилу противника, хоча ця зона й не є стовідсотковою зоною ураження - перебування там уже пов'язане з високим ризиком.

Проміжна ланка між FPV-дронами і далекобійними ударами

Журналісти видання підкреслюють, що безпілотники загалом стали одним із ключових факторів виживання України у війні проти Росії. Короткодальні FPV-дрони уражають російських військових, запаси та техніку поблизу лінії фронту, тоді як далекобійні апарати атакують нафтові об'єкти, авіабази та військові цілі у глибині російської території.

Нові ударні дрони середньої дальності заповнюють проміжок між цими двома напрямками застосування безпілотників, уражаючи цілі на відстані приблизно від 20 до 300 кілометрів від фронту. У цій зоні Україна може атакувати російські склади, транспортні засоби, транспортні вузли та командні пункти, порушуючи постачання передових підрозділів.

Українська сторона заявляє, що застосування таких дронів стрімко розширюється і залишається одним із головних пріоритетів.

Чому Росія не встигає закрити нову діру в обороні

Головна проблема Кремля - брак ресурсів для захисту настільки протяжної території. Жлуктенко пояснює, що Росія не має потужної системи оборони в цій "середній зоні", принаймні частково через те, що не може перекинути туди значну кількість засобів захисту з інших напрямків, де Україна вже тримає їх під постійним тиском.

Західні військові аналітики стверджують, що різноманітні кампанії українських ударів безпілотниками вже суттєво виснажили російську протиповітряну оборону, змушуючи командування вирішувати, які райони захищати насамперед.

Відкриття нового напрямку для атак лише поглиблює цю проблему - навіть масове розгортання дронів-перехоплювачів, за словами Жлуктенка, не вирішить питання, оскільки захист такої величезної території вимагатиме "дуже багато ресурсів".

"Тож у будь-якому разі це виграшна ситуація для нас. Ми просто розширюємо для них небезпечну зону", - сказав він.

Українські дрони та їхнє ефективне застосування – новини за темою

Як писав раніше Главред, Україна активізувала застосування безпілотників середньої дальності.

Також раніше Україна запровадила нову модель ведення війни: дронно-штурмові підрозділи, які об’єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

У Міноборони зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Business Insider Business Insider - американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред