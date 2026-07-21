Китай завдав подвійного удару по РФ: які ще країни теж відвертаються від Кремля

Росії доведеться імпортувати нафтопродукти з Китаю: ще один козир у рукаві для Пекіна.

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Китай відвернувся від Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Головне з новини:

Китай виставив Росії невигідні умови по газу

Казахстан, Азербайджан і Вірменія дистанціюються від Кремля

Постачання нафтопродуктів РФ залежатиме від Пекіна

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Зовнішньополітична команда російського диктатора Володимира Путіна отримала черговий сигнал про слабкість позицій Кремля: Китай виставив Москві невигідні умови постачання газу та відмовляється давати суднове обладнання для суден, потрібних для арктичного "Північного морського шляху". Про це у своїй колонці пише оглядач Едварда Лукас, повідомляє Euobserver.

За словами Лукаса, запланований газопровід "Сила Сибіру-2" обсягом 50 млрд кубометрів газу практично скасовано через вимоги Китаю щодо ціни: Пекін готовий платити лише $50 за тисячу кубометрів - це одна пʼята від суми, яку пропонував Кремль, і без того зі значною знижкою. У Китаю є альтернативні джерела енергоносіїв, і саме це дає Пекіну важелі впливу на Москву, зазначив оглядач.

Газ, нафта і нові важелі Пекіна

Поки Пекін торгується за ціну, Росія втрачає й інших покупців газу. Решта поставок трубопровідного газу з РФ до Євросоюзу мають повністю припинитися вже у 2027 році.

Ситуацію ускладнюють і удари України по російських нафтопереробних заводах: тепер Москві доведеться імпортувати нафтопродукти з Китаю, що дає Пекіну ще один важіль тиску на Кремль, зазначив Лукас.

Казахстан, Азербайджан і Вірменія теж дистанціюються

Слабкість Росії відчувають і в інших столицях, які діють відповідно, вказує оглядач. Казахстан нещодавно заборонив більшу частину імпорту російської пшениці.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв демонстративно підтримав Україну під час одного з останніх публічних виступів. Вірменія тим часом в односторонньому порядку просуває роботи з відновлення залізничного сполучення з Туреччиною й Азербайджаном, попри те що залізницею номінально керує Росія і саме вона затягує процес.

Як Китай використовує війну в Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами політолога, офіцера ЗСУ та керівника Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктора Тарана, останній візит Володимира Путіна до Китаю був не демонстрацією сили, а черговим приниженням для Росії.

В обмін на політичну підтримку Пекіна, доступ до технологій подвійного призначення, закупівлю російських енергоносіїв та економічну підтримку в умовах санкцій Москва дедалі більше погоджується на роль молодшого партнера КНР.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Китай наприкінці 2025 року провів секретну підготовку близько 200 російських військових, частина яких після навчання повернулася до участі у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін у продовженні сприяння завершенню війни РФ з Україною.

Напередодні стало відомо, що китайські компанії активно постачають до Росії та Ірану комплектуючі для виробництва безпілотників, зокрема дронів типу Shahed, обходячи американські санкції.

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Про джерело: Euobserver EUobserver - це незалежне англомовне інтернет-видання зі штаб-квартирою в Брюсселі, засноване у 2000 році. Воно висвітлює політику Європейського Союзу, діяльність його інституцій, а також питання прав людини, прозорості влади та зовнішніх відносин ЄС. Медіа відоме своєю критичною аналітикою та орієнтацією на якісну розслідувальну журналістику, через що є популярним джерелом інформації серед дипломатів, аналітиків і єврочиновників.

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