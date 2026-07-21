Китай завдав подвійного удару по РФ: які ще країни теж відвертаються від Кремля

Головне з новини:
- Китай виставив Росії невигідні умови по газу
- Казахстан, Азербайджан і Вірменія дистанціюються від Кремля
- Постачання нафтопродуктів РФ залежатиме від Пекіна
Зовнішньополітична команда російського диктатора Володимира Путіна отримала черговий сигнал про слабкість позицій Кремля: Китай виставив Москві невигідні умови постачання газу та відмовляється давати суднове обладнання для суден, потрібних для арктичного "Північного морського шляху". Про це у своїй колонці пише оглядач Едварда Лукас, повідомляє Euobserver.
За словами Лукаса, запланований газопровід "Сила Сибіру-2" обсягом 50 млрд кубометрів газу практично скасовано через вимоги Китаю щодо ціни: Пекін готовий платити лише $50 за тисячу кубометрів - це одна пʼята від суми, яку пропонував Кремль, і без того зі значною знижкою. У Китаю є альтернативні джерела енергоносіїв, і саме це дає Пекіну важелі впливу на Москву, зазначив оглядач.
Газ, нафта і нові важелі Пекіна
Поки Пекін торгується за ціну, Росія втрачає й інших покупців газу. Решта поставок трубопровідного газу з РФ до Євросоюзу мають повністю припинитися вже у 2027 році.
Ситуацію ускладнюють і удари України по російських нафтопереробних заводах: тепер Москві доведеться імпортувати нафтопродукти з Китаю, що дає Пекіну ще один важіль тиску на Кремль, зазначив Лукас.
Казахстан, Азербайджан і Вірменія теж дистанціюються
Слабкість Росії відчувають і в інших столицях, які діють відповідно, вказує оглядач. Казахстан нещодавно заборонив більшу частину імпорту російської пшениці.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв демонстративно підтримав Україну під час одного з останніх публічних виступів. Вірменія тим часом в односторонньому порядку просуває роботи з відновлення залізничного сполучення з Туреччиною й Азербайджаном, попри те що залізницею номінально керує Росія і саме вона затягує процес.
Як Китай використовує війну в Україні - думка експерта
Главред писав, що за словами політолога, офіцера ЗСУ та керівника Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктора Тарана, останній візит Володимира Путіна до Китаю був не демонстрацією сили, а черговим приниженням для Росії.
В обмін на політичну підтримку Пекіна, доступ до технологій подвійного призначення, закупівлю російських енергоносіїв та економічну підтримку в умовах санкцій Москва дедалі більше погоджується на роль молодшого партнера КНР.
Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Китай наприкінці 2025 року провів секретну підготовку близько 200 російських військових, частина яких після навчання повернулася до участі у війні проти України.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом заявив про зацікавленість китайської та американської сторін у продовженні сприяння завершенню війни РФ з Україною.
Напередодні стало відомо, що китайські компанії активно постачають до Росії та Ірану комплектуючі для виробництва безпілотників, зокрема дронів типу Shahed, обходячи американські санкції.
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Про джерело: Euobserver
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