Росія вгатила по центру Одеси ракетами й БПЛА: є поранені

Ворожа атака на Одещину спричинила руйнування цивільної інфраструктури.

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Удар по Одесі / Колаж: Главред, фото: Одеська ОВА

Що відомо:

РФ завдала комбінованого удару по Одесі.

Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Двоє людей постраждали

Російські війська 21 липня завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередніми даними, через обстріл постраждали люди. Наразі правоохоронці та міські служби уточнюють усі наслідки атаки, зокрема масштаби пошкоджень та кількість потерпілих.

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"Відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Їм надається уся необхідна медична допомога", - розповів Лисак.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у центрі Одеси пошкоджено цивільну інфраструктуру. За його словами, пошкоджено фасад і скління чотириповерхового житлового будинку, а також прилеглі будівлі. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено легкові автомобілі, припарковані поруч.

Також в Одеському районі внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок.

Чому РФ зосередила атаки на Одещині - пояснення Ігната

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що Одещина залишається однією з головних цілей Росії через стратегічне розташування. Довге морське узбережжя, порти, логістична інфраструктура та близькість до Румунії й Молдови роблять регіон пріоритетним для ворога.

За його словами, окупанти завдають комбінованих ударів із літаків та тимчасово окупованого Криму, використовуючи ракети Х-59, Х-31П, "Онікс", Х-22, а також дрони Shahed, "Гербера" і баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

"Противник почав часто використовувати баражуючі боєприпаси "Бандероль" - гібрид дрона з ракетою. Частка реактивних БпЛА постійно підвищується. Ми бачимо, що ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках", - сказав Ігнат.

Удари по Одесі - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 20 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За словами голови Одеської ОВА Сергія Лисака, внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура.

Також 19 липня російські війська поблизу Одеси атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке перевозило кукурудзу. На борту перебували 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман.

Крім цього, російські війська завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області та атакували в акваторії Чорного моря іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення та були госпіталізовані.

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Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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