Путін мусить сісти за стіл переговорів: Стубб назвав переможеного у війні

Президент Фінляндії пояснив, чому у росіян немає шансів на перемогу.

https://glavred.net/war/putin-dolzhen-sest-za-stol-peregovorov-stubb-nazval-proigravshego-v-voyne-10798670.html Посилання скопійоване

Стубб заявив про скрутне для росіян становище / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/news_kremlin

Що сказав Стубб:

Україна покращила свою позицію у багатьох аспектах

Росія не зможе виграти війну

Путіну слід негайно сідати за стіл переговорів

Українські війська переважають на полі бою і фактично виграють війну, тому Кремль має без зволікань сідати за стіл переговорів. Про це в етері Bloomberg Podcasts заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він зазначив, що у порівнянні з попереднім роком, Україна суттєво покращила своє становище одразу за кількома напрямами - від оборонних спроможностей до політичної та фінансової підтримки.

відео дня

Зокрема, співвідношення втрат українських та російських військових він оцінив як один до п'яти. Ще один аргумент - за поточний рік країна-агресор Росія окупувала 900 квадратних кілометрів, тоді як українські сили деокупували 800.

Окрім цього, за словами Стубба, триває інтенсивна "човникова дипломатія", а міжнародна спільнота розраховує щонайменше на часткове припинення бойових дій.

"Тому я думаю, що наше послання росіянам таке: "Послухайте, хлопці, ви не виграєте цю війну, тож давайте спробуємо її закінчити". Зеленський хоче миру, Трамп хоче миру, і тепер нам потрібно домогтися того, щоб Путін сів за стіл переговорів", - наголосив Стубб.

Скільки ще Росія зможе воювати проти України

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на пів року.

Москва вже стикається з проблемами із резервами, паливом, бюджетом та експортними доходами. Тому економіст ставить під сумнів оцінки, за якими Росія нібито зможе підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій до 2028-го чи 2030 року.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання.

Раніше, 22 вересня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН.

Напередодні повідомлялося, що війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів - так окреслив перспективи бойових дій держсекретар США Марко Рубіо.

Більше новин:

Про персону: Олександр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред