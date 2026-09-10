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Переговори затягнуться: Клочок назвав причину та можливі терміни нової зустрічі

Інна Ковенько
10 вересня 2026, 14:07
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На думку експерта, найближчі місяці переговори супроводжуватимуться взаємним тиском сторін.
Переговори затягнуться: Клочок назвав причину та можливі терміни нової зустрічі
Клочок розкрив, коли Україна, США та РФ можуть сісти за стіл / Колаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Головне із заяв Клочка:

  • До виборів у Конгрес США серйозних домовленостей щодо війни не буде
  • Сторони тиснутимуть одна на одну, постійно підвищуючи ставки
  • Сильніша ППО України може суттєво посилити її позиції під час переговорів

Реальних домовленостей щодо завершення війни Росії проти України до проміжних виборів у Конгрес США очікувати не варто - переговорний процес супроводжуватиметься взаємним тиском і шантажем. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

За його словами, поки що така зустріч радше може бути демонстрацією активності, а робота може продовжитися на рівні технічних груп. Водночас Клочок припускає, що після виборів до Держдуми РФ 18–20 вересня може відбутися тристороння зустріч України, США та Росії, наприклад, 1 жовтня

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"Переговори будуть. Умовно, можуть сказати: давайте зустрінемося наприкінці вересня. Ну, зустрінуться, поговорять. Але раніше ми бачили набагато вищий темп - зустрічі відбувалися мало не кожні кілька днів. Зараз усе це вже розтягується. Зеленський теж розуміє, що швидко не буде", - зазначив експерт.

Він додав, що не уявляє, як до проміжних виборів до Конгресу США можна досягти серйозних домовленостей щодо війни. На думку Клочка, переговорний процес супроводжуватиметься взаємним тиском.

"Росіяни будуть шантажувати Трампа, Трамп намагатиметься шантажувати нас, а ми будемо шантажувати Трампа, не погоджуючись на певні речі. Таке замкнуте коло, постійне підвищення ставок", - сказав він.

Що може вплинути на переговори

Окремо Клочок звернув увагу на ситуацію з українською енергетикою. Якщо Росія найближчим часом почне масштабні удари по енергетичній інфраструктурі ще до початку опалювального сезону, це може свідчити про її прагнення пришвидшити процес. Якщо ж атаки дронами залишаться на нинішньому рівні, РФ, за його оцінкою, може розраховувати на затягування війни до холодів.

Переговори затягнуться: Клочок назвав причину та можливі терміни нової зустрічі
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Водночас важливим фактором експерт назвав посилення української протиповітряної оборони.

"Нам потрібна ППО. Якщо європейці нададуть її - а вони нададуть, Німеччина вже говорить про нові поставки, Франція та Італія також готують допомогу, - ситуація буде іншою", - підкреслив Клочок.

Він вважає, що здатність України ефективно протидіяти балістичним ракетам може суттєво посилити її позиції під час переговорів.

"Багато чого залежатиме від ситуації в повітрі та від того, наскільки сторони будуть готові до конкретних домовленостей. Але все це відбуватиметься під тиском шантажу", - підсумував експерт.

Переговори затягнуться: Клочок назвав причину та можливі терміни нової зустрічі
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, що переговорний процес щодо війни в Україні за участі Києва та Вашингтона може відновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного треку. Водночас він акцентував, що США шукають шлях для деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росії потрібні гарантії безпеки і щоб війна не повторилася у майбутньому потрібно створити так звану "буферну зону".

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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