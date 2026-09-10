'Кінець вересня може стати переломним': Зеленський розповів про мирні переговори

До кінця вересня Зеленський очікує перших результатів мирних переговорів та можливого діалогу з Трампом.

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Мирні переговори - Зеленський розповів, коли очікувати на результати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, kremlin.ru

Ключові тези:

Зеленський очікує перших результатів переговорів до кінця вересня

У Нью-Йорку може відбутися зустріч Зеленського з Трампом

Перед зимою Київ і партнери готують важливі рішення

Кінець вересня може принести перші конкретні результати переговорів України зі США та наблизити зустріч з президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це повідомив президент України під час пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

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За словами глави держави, Київ не очікує по-справжньому змістовного переговорного процесу в період виборів у Росії. Водночас наприкінці вересня українська сторона розраховує провести нові контакти з представниками США.

"Між нами, я думаю, що у нас не буде дійсно сильних перемовин під час періоду виборів у Росії. Ми це розуміємо, але наприкінці вересня у нас буде нагода зустрітися, я так думаю, зустрітися з американською командою у Нью-Йорку", - зазначив Зеленський.

Підготовка до можливих контактів уже триває. Українські радники та представники з питань національної безпеки підтримують постійний зв'язок з американською стороною та обговорюють формат майбутніх домовленостей.

"І протягом цього періоду кожного дня мої радники і радники з питань національної безпеки, вони на зв'язку з американською командою, вони говорять про те, які результати можуть бути, як підготуватися до тристоронньої зустрічі, який результат може бути після тристоронньої зустрічі", - повідомив президент.

Однією з центральних тем майбутніх контактів може стати ситуація в Чорному морі. Зеленський звернув увагу на дії Росії проти українського експорту та наголосив, що Київ реагуватиме на спроби Москви тиснути на Україну через морську торгівлю.

"Всі партнери у світі піднімають питання зерна, сільськогосподарської продукції, яку Росія почала блокувати в Чорному морі, і ми відповіли на це, почали робити те саме, але ми маємо відповідати. В іншому випадку, Росія ніколи цю війну не... Тому що вона ніколи цю війну не відчуватиме", - наголосив Зеленський.

Окремо Київ обговорює з партнерами можливі рішення у сфері енергетики та продовольчої безпеки. Президент розраховує, що після переговорів у Нью-Йорку зможе детальніше розповісти про можливі домовленості.

"І те саме стосується енергетики. Зараз ми підіймаємо питання потенційних результатів щодо енергетики та продовольчої безпеки. І я думаю, що ми можемо мати, і я можу бути більш відкритим після зустрічі в Нью-Йорку з президентом Трампом. Сподіваюсь, що ми нагоду це зробити знайдемо", - сказав Зеленський.

Президент також припустив, що активізація дипломатичних контактів України із західними партнерами може спровокувати Росію на нове посилення ударів. На його думку, Москва може використовувати атаки як інструмент тиску та спробу зірвати діалог.

"Я сподіваюся, але знаючи Росію, коли вони чують, що у нас йдуть якісь примовини десь з європейцями, з канадійцями, з американцями, коли вони щось таке чують, вони намагаються... зробити атаки по нам більш інтенсивними, просто щоб зламати будь-які перемовини, щоб поламати будь-який діалог", - зазначив Зеленський.

Попри це Україна продовжить шукати дипломатичний шлях до завершення війни. Зеленський вважає, що перші практичні результати можуть з'явитися вже до завершення вересня, а до зими необхідно підготувати важливі спільні рішення із союзниками.

"Але ми віримо у мир, і ми будемо рухатися в цьому напрямку. Є лише один спосіб – зупинити цю війну, іншого шляху немає. Тому на перші результати, я думаю, що ми зможемо вийти до кінця вересня. Але так чи інакше, ми маємо між нами. Ми говорили з американцями, їм потрібно. Не лише для нас, але для Європи і для світу зробити щось, якісь міцні кроки перед зимою", - наголосив президент України.

Коли варто чекати на прогрес в переговорах - коментар експерта

Реальних домовленостей щодо завершення війни Росії проти України до проміжних виборів у Конгрес США очікувати не варто, а переговорний процес проходитиме на тлі взаємного тиску та підвищення ставок. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду.

За оцінкою експерта, найближчі контакти між сторонами можуть мати радше політичне значення, тоді як практична робота продовжуватиметься на інших рівнях. Водночас після виборів до Держдуми РФ, які заплановані на 18–20 вересня, може з'явитися можливість для нового формату контактів за участю Києва, Вашингтона та Москви.

"Переговори будуть. Умовно, можуть сказати: давайте зустрінемося наприкінці вересня. Ну, зустрінуться, поговорять. Але раніше ми бачили набагато вищий темп - зустрічі відбувалися мало не кожні кілька днів. Зараз усе це вже розтягується. Зеленський теж розуміє, що швидко не буде", - зазначив Клочок.

Експерт не очікує, що політичний процес у США дозволить сторонам швидко вийти на масштабні рішення щодо війни. На його думку, кожен із учасників намагатиметься використовувати власні важелі впливу, що ускладнюватиме пошук компромісу.

"Росіяни будуть шантажувати Трампа, Трамп намагатиметься шантажувати нас, а ми будемо шантажувати Трампа, не погоджуючись на певні речі. Таке замкнуте коло, постійне підвищення ставок", - сказав Клочок.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що Дональд Трамп і Володимир Путін годину говорили про Україну та завершення війни. У Кремлі відзначили, що телефонна розмова була конструктивною та відвертою і висвітлювала зацікавленість у просуванні політичного врегулювання.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали, що Путін міг використати розмову з Трампом для просування своїх максималістських вимог. В ISW наголосили на можливому нав’язуванні США ідеї тиску на Україну з метою примусу до капітуляції. У звіті аналітиків зазначено, що Путін систематично подає перебільшені дані про просування на полі бою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмова з Путіним пройшла "чудово" і що, на його думку, Путін готовий укласти угоду щодо України. Трамп також пояснив, що на шляху до угоди стоїть взаємна ненависть між лідерами.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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