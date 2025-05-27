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США мають "хороший" мирний план, який не подобається ні Україні, ні РФ - Келлог

Руслана Заклінська
27 травня 2025, 19:58оновлено 27 травня, 20:42
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Спецпредставник Трампа переконаний, що війна завершиться мирними перемовинами.
США мають 'хороший' мирний план, який не подобається ні Україні, ні РФ - Келлог
США розробили план миру з 22 пунктів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Ключові тези Келлога:

  • У США є мирний план з 22 пунктів щодо завершення війни
  • Він не подобається ні Україні, ні Росії
  • Трамп активно працює над досягненням миру і зможе завершити війну

У США існує хороший мирний план, який складається з 22 пунктів. Проте він не подобається ні Україні, ні Росії. Про це заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox News.

План США окреслює основні цілі, які американська сторона вважає необхідними для досягнення миру. За словами Келлога, цей план є хорошим саме тому, що він не подобається жодній зі сторін.

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"У нас є план з 22 пунктів, який окреслює наші цілі. Чесно кажучи, ми вважаємо його хорошим, бо він не подобається жодній зі сторін. Прогрес досягається, коли план не до вподоби обом сторонам", - пояснив спецпредставник Трампа.

Келлог переконаний, що війна в Україні неминуче завершиться мирними перемовинами. Він також підкреслив, що Дональд Трамп докладає значних зусиль для досягнення миру і саме він стане тим лідером, який завершить війну.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Плани щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, американські, європейські та українські перемовники підготували спільний документ із 22 пропозиціями щодо завершення війни. Серед них — 30-денне припинення вогню та відмова США від підтримки вступу України до НАТО. У документі враховано й вимоги Росії.

Під час переговорів у Стамбулі 16 травня Україна і Росія погодилися обмінятися документами з умовами припинення вогню. США вже отримали пропозиції Києва і очікують на відповідь Москви. Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що сторони мають знайти компроміс, а Росію потрібно змусити сісти за стіл переговорів.

Як повідомляв Главред, 27 травня президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із попередженням "не грати з вогнем". Трамп заявив, що якби не його дії, Росію вже спіткали б "дуже погані речі".

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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