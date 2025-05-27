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"Вони у Росії мають відчути наслідки": Зеленський готує дзеркальні відповіді

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2025, 21:19
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Президент України анонсував домовленості з європейськими партнерами щодо інвестицій в українське виробництво.
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Зеленський готує дзеркальні відповіді / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Про що каже Зеленський:

  • Європейські партнери готуються інвестувати в українське виробництво
  • Україна готує дзеркальні відповіді РФ

Найближчим часом можуть бути нові домовленості з європейськими партнерами щодо інвестицій в українське виробництво. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Мова йде про виробництво безпілотників та далекобійного елемента. Це дасть змогу контролювати ситуацію на фронті та діяти на значній відстані. Зеленський додав, що нині активно залучаються українські підприємства до виробництва зброї.

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Українське командування доповіло президенту про планування дій, готовність відповідати на російські удари та погрози, а також діяти превентивно, збільшуючи виробництво дронів та ракет.

"Звісно публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла – дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. І це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після чергової серії масованих ракетно-дронових ударів Росії по Україні президент США Дональд Трамп, імовірно, почав усвідомлювати, що російський лідер Володимир Путін маніпулює ним. Таку думку у колонці для The Telegraph висловив відставний полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон.

Нещодавно спецпредставника президента США Кіт Келлог відреагував на масовані удари Росії по Україні і зокрема по Києву і назвав їх ганебними. Він заявив, що вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних.

Крім того, Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від РФ меморандуму. Як тільки Дональд Трамп отримає відповідний документ від Москви, то зустріч лідерів може відбутися у Женеві (Швейцарія). Про це заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог.

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