У Ватикані озвучили план завершення війни в Україні - Папа Римський назвав нюанс

У Ватикані розповіли про ключові кроки, які наблизять закінчення війни Росії проти України та заявили про можливе місце переговорів між сторонами.

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У Ватикані зробили важливу заяву про врегулювання війни РФ проти України / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

Ватикан готовий стати місцем для переговорів між РФ та Україною

Посередництво Ватикану можливе за умови зацікавленості в цьому сторін переговорів

Ватикан висловив готовність стати майданчиком для мирних перемовин між Україною та Росією, проте місце проведення не є принциповим. Про це заявив державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін в інтерв'ю ватиканським ЗМІ, передає Vatican News.

За його словами, головне – щоб перемовини нарешті стартували, що дозволить зупинити війну й перейти до досягнення справедливого й тривалого миру.

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"Перш за все, терміново потрібне перемир'я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення. А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами", – сказав він, коментуючи ідею перемовин у Ватикані на тлі небажання Росії брати в них участь.

Глава дипломатії Ватикану наголосив, що Папа Лев XIV висловив повну готовність Святого Престолу надати нейтральний і безпечний майданчик для можливих переговорів. Водночас йдеться виключно про надання місця, а не про посередництво, оскільки "про посередництво повинні попросити сторони".

Паролін також зазначив, що розглядаються й інші варіанти, зокрема Женева. Проте місце проведення не є визначальним, адже, на його думку, головне, щоб самі переговори зрештою розпочалися.

Роль Ватикану в мирному процесі між Україною та РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Папа Римський Лев XIV висловив готовність організувати у Ватикані новий раунд переговорів між Україною та Росією. Як повідомляє Reuters, про своє рішення понтифік поінформував прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні під час телефонної розмови 20 травня.

За даними Deutsche Welle, за умови згоди обох сторін мирні консультації за посередництва Ватикану можуть розпочатися протягом трьох-чотирьох тижнів. При цьому Папа Римський безпосередньо участі в перемовинах не братиме — передбачається робота делегацій на технічному рівні.

Президент Фінляндії Александер Стубб також заявив, що вже наступного тижня у Ватикані можуть стартувати попередні переговори, присвячені питанням припинення вогню в Україні.

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