США отримали умови України для угоди з Росією: у Трампа пригрозили Кремлю

Спецпредставник Трампа закликав посилити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів для якнайшвидшого завершення війни.

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США отримали умови України для мирної угоди з РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншоти із відео

Про що сказав Келлог:

США отримали список умов України для мирної угоди

Потрібно тиснути на РФ, щоб вона сіла за стіл переговорів

Під час прямих переговорів у Стамбулі 16 травня Росія та Україна погодилися підготувати документи з умовами для припинення вогню та обмінятися ними надалі. У США висловили сподівання, що пропозиції обох сторін будуть реалістичними та включатимуть компроміси. Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News повідомив, що Вашингтон отримав від Києва список умов для завершення війни.

"Ми отримали список умов мирної угоди від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви. А потім ви об'єднуєте їх разом і кажете: добре, що у нас є? Що неприйнятно? Що прийнятно? Необхідно тиснути на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів", – сказав він. відео дня

За його словами, під час розмови Трампа з Путіним російська сторона повідомила про підготовку документа, який вони називають меморандумом, а Келлог описав як перелік умов для припинення бойових дій.

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог вважає, що війна в Україні затягнулася, і її необхідно якнайшвидше завершити.

Дивіться відео заяви Кіта Келлога про втрати в російсько-українській війні:

/ Фото: скріншот

Він наголосив на масштабних втратам з обох боків, які, за його оцінками, перевищують 1,2 мільйона осіб, що навіть більше за втрати США у Другій світовій війні.

Окремо він звернув увагу на невибіркові обстріли міст.

Що відомо про спецпредставників Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після чергової серії масованих ракетно-дронових ударів Росії по Україні президент США Дональд Трамп, імовірно, почав усвідомлювати, що російський лідер Володимир Путін маніпулює ним. Таку думку у колонці для The Telegraph висловив відставний полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон.

Тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров погодився на пропозицію Туреччини щодо нового раунду переговорів з Україною в Стамбулі. Про це повідомили російські ЗМІ після його зустрічі з турецьким міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Водночас, як повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела, Трамп серйозно розглядає варіант скасування обмежень, запроваджених попередньою адміністрацією, на використання Україною західного озброєння.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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