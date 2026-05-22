'Путін хоче завершити війну': ЗМІ дізналися про терміни та умови Кремля

Ситуація в РФ на тлі війни погіршується, тому глава Кремля вже розглядає варіант закінчення війни.

У Кремлі заперечують будь-які терміни реалізації плану із закінчення війни

Головне:

ЗСУ зупинили наступ РФ та стабілізували лінію фронту

Війна виснажує Росію та посилює внутрішню критику Путіна

Кремлівські чиновники вважають, що конфлікт зайшов у глухий кут

Україна та її союзники дедалі більше переконуються у тому, що повномасштабна війна виснажує сили країни-агресорки Росії. Останнім часом українським військовим вдалося стабілізувати лінію фронту та зупинити весняний наступ армії РФ.

Як пише Bloomberg, перевага України у безпілотниках на фронті та систематичні удари вглиб території противника викликають все більше проблем для росіян. А це автоматично посилює внутрішню критику кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Разом із економічними проблемами та обмеженнями в інтернеті це призводить до поглиблення втоми пересічних росіян від війни. Нервовий настрій вже накриває і еліти РФ.

"Деякі високопоставлені кремлівські чиновники вважають, що конфлікт зайшов у глухий кут без чіткого способу його вирішення", - пише видання з посланням на ознайомлені з ситуацією джерела.

Путін хоче закінчити війну

Кремлівський диктатор не хоче продовжувати війну в Україні, однак розглядає її закінчення до кінця року тільки на умовах, які вигідні РФ. Мова йде перш за все про контроль над Донбасом.

Також Путін хоче досягти ширшої безпекової угоди з Європою, яка б і передбачала визнання територіальних здобутків Москви. Водночас речник диктатора Дмитро Пєсков заперечує, що Кремль встановив будь-які терміни закінчення війни.

Чи можуть тристороні переговори привести до миру - думка експерта

Главред писав, що за словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, поточні багатосторонні консультації між представниками Росії, України та США з питань врегулювання російсько-української війни є імітацією переговорного процесу.

Тому, на його думку, вони не можуть привести до реальних результатів. Ключовою проблемою нинішніх переговорів є неналежний склад і формат зустрічей.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що депутат Держдуми Ренат Сулейманов заявив, що так звану "СВО" потрібно чим скоріше закінчувати, бо економіка РФ не витримує такого навантаження.

Раніше також в МЗС України заявили, що у війні Росії проти України настає переломний момент. І щоб досягти миру, потрібні три складові: дипломатія, тиск та сила.

Напередодні у Кремля з’явилася ще одна нова установка для миру - про те, що Україна має залишатися без’ядерною державою та не вступати до жодних військових союзів.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

